В Екатеринбурге массово задержали рейсы «Уральских авиалиний»

В компании отказались комментировать ситуацию Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге задержан вылет сразу нескольких рейсов «Уральских авиалиний». Согласно информации с официального сайта аэропорта Колькцова, минувшей ночью рейсы в Бишкек и Читу вылетели с задержкой в два и три часа.

Кроме того, были задержаны рейсы в Москву, Санкт-Петербург, Сочи, Минеральные Воды, а также Иркутск и Хабаровск.

В пресс-службе Кольцово о причинах не сообщили. В компании «Уральские авиалинии» отказались комментировать ситуацию.

Ранее мы рассказывали, что с 27 ноября из Кольцово возобновили прямые рейсы в Тайланд.

- Сегодня утром свой первый рейс в аэропорт Утапао (Паттайя) выполнила авиакомпания Azur Air. Полеты на Пхукет запланированы с 1 декабря, - сообщили в пресс-службе Кольцово.

Прямые рейсы до Паттайи и Пхукета планируются раз в десять-одиннадцать дней в каждом направлении.