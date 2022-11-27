В Кольцово запустили прямые рейсы в Тайланд

Полеты до Паттайи и Пхукета запланированы раз в десять-одиннадцать дней Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге снова доступны прямые рейсы в Тайланд. Об этом сообщила пресс-служба аэропорта Кольцово.

- Из международного аэропорта Кольцово начались полеты в Таиланд. Сегодня утром свой первый рейс в аэропорт Утапао (Паттайя) выполнила авиакомпания Azur Air. Самолет Boeing 767 авиаперевозчика вылетел из Екатеринбурга в 05:22 по местному времени, - уточняют в пресс-службе.

Полеты на Пхукет запланированы с 1 декабря.

- Полеты между Кольцово и самыми популярными курортами Таиланда – Паттайей и Пхукетом запланированы раз в десять-одиннадцать дней в каждом направлении, - добавляют в Кольцово.

Напомним, рейсы между Екатеринбургом и Таиландом выполнялись на регулярной основе до весны 2020 года и были прерваны из-за пандемии COVID-19.

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