Air Arabia запускает авиарейсы из Екатеринбурга в Абу-Даби

Рейсы в ОАЭ запустят 29 декабря 2022 года Фото: Алексей БУЛАТОВ

С 29 декабря авиакомпания Air Arabia запускает прямые авиарейсы из Екатеринбурга в Абу-Даби (Объединенные Арабские Эмираты) и обратно. Билеты на рейсы уже появились в системе бронирования перевозчика.

Рейсы будут выполняться по понедельникам и четвергам. Стоимость билета туда и обратно в новогодние праздники с 29 декабря по 12 декабря составит 56 тысяч рублей. Из аэропорта Кольцово будет 16:25, из Абу-Даби - в 09:05.

Ранее стало известно, что с декабря 2022 года авиакомпания Air Arabia запускает рейсы из Шарджи до Екатеринбурга и в обратном направлении. Совершаться рейсы будут по понедельникам, средам, четвергам и субботам из Екатеринбурга и по вторникам, средам, пятницам и воскресеньям из Объединенных Арабских Эмиратов.