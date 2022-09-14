В Кольцово пассажиры отказались от рейса из-за задержки самолета

В «Уральских авиалиниях» задержку рейса объяснили техническими причинами Фото: Алексей БУЛАТОВ

В екатеринбургском аэропорту Кольцово несколько пассажиров отказались лететь своим рейсом из-за его задержки на два часа и сорок минут. Полет выполняли «Уральские авиалинии».

По графику борт должен был вылететь в 05:30. Однако пассажиров пригласили в самолет только в 07:50.

- Задержку объясняли тем, что у экипажа закончилась смена, потом пришла другая команда, -рассказал порталу E1.RU Павел, который провожал на этот рейс свою подругу.

В «Уральских авиалиниях» задержку рейса объяснили техническими причинами. При подготовке воздушного судна было выявлено замечание. Как только его устранили, несколько пассажиров отказались лететь. Розыск их багажа задержали рейс еще на час.

10 сентября в Омске больше чем на 12 часов задержали самолет, который должен был доставить пассажиров в Екатеринбург. Рейс выполняет авиакомпания Red Wings. Задержка связана с тем, что воздушное судно, которое должно было выполнять рейс, не прибыло.