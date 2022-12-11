«Один погиб, пятеро ранены»: на Урале внедорожник протаранил рейсовый автобус с пассажирами

На месте аварии работают силовики. Фото: предоставлено полковником Валерием Горелых

В воскресенье, 11 декабря, около 15 часов, на 235 километре трассы Екатеринбург – Серов произошло смертельное ДТП с участие внедорожника «Ленд Крузер 200» и рейсового автобуса «Ютонг», следовавшего рейсом №509 «Карпинск – Краснотурьинск – Екатеринбург».

По информации главы пресс-службы свердловского полицейского главка Валерия Горелых, 63-летний водитель внедорожника, предприниматель из Ивделя», погиб на месте. В салоне автобуса в момент аварии находились 27 пассажиров и водитель, пять человек получили травмы различной степени тяжести, они доставлены в больницу.

На месте аварии организовано движение по одной полосе. Фото: предоставлено полковником Валерием Горелых

- Водитель кроссовера выбрал скорость, несоответствующую конкретным погодным условиям, вследствие чего выехал на встречную полосу, где совершил столкновение с автобусом, - рассказывает полковник Горелых.

Сейчас на месте аварии работает следственно-оперативная группа. Движение на трассе организовано в одну полосу, поток транспорта регулируют инспекторы ДПС.

Водитель внедорожника не учел погодные условия. Фото: предоставлено полковником Валерием Горелых

Теперь экспертиза установит, выпивал ли водитель внедорожника перед ДТП. По итогам проверки будет принято процессуальное решение. Сейчас выясняются более подробные обстоятельства ДТП.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На ЖБИ в ДТП с участием четырех иномарок пострадал школьник. Аварию спровоцировал нетрезвый нарушитель (подробнее)

Под Нижним Тагилом экскурсионный автобус с детьми улетел в кювет. Для того, чтобы достать транспортное средство, пригнали автокран (подробнее)