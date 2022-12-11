Автобус съехал в кювет возле жилых домов. Фото: предоставлено пресс-службой ГИБДД по Свердловской области

Вечером в субботу, 10 декабря 2022 года, в серьезное ДТП попал экскурсионный автобус, в котором находились 38 детей. Автобус направлялся из Североуральска по поселок Черноисточинск для посещения Арт-резиденции.

ДТП произошло около 19:20, водитель не справился с управлением и автобус вылетел в кювет. Чтобы достать транспортное средство, пришлось вызывать автокран. Об этом сообщают в пресс-службе ГИБДД по Свердловской области.

На место аварии оперативно прибыл наряд ДПС, сотрудники которого перекрыли проезжую часть, пока на месте работал автокран.

- Водитель автобуса начал буксовать на дороге, съехал на обочину и застрял. Позже автобус доставил из кювета. Сотрудники Госавтоинспекции сопроводили его по пути следования, - отметили в пресс-службе ведомства.

Отметим, что за рулем транспортного средства находился 57-летний водитель со стажем в 28 лет. В салоне находились 7 взрослых и 38 детей. Никто не пострадал.