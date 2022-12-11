На ЖБИ в ДТП с участием четырех иномарок пострадал школьник

Пьяный мужчина поехал в магазин и устроил массовое ДТП. Фото: отделение пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу

В Екатеринбурге в микрорайоне ЖБИ в 16:22 10 декабря произошло серьезное ДТП с участием четырех иномарок.

34-летний водитель за рулем «Опель Астра» ехал по Сыромолотова по стороны Высоцкого в направлении Сиреневого бульвара. В какой-то момент он вылетел на полосу для встречного движения и врезался в иномарки «Хендай i40» и «Пежо 301», после чего «Хендай i40» отбросило на припаркованный автомобиль «Toyota RAV4».

В ДТП пострадал 13-летний школьник, находившийся на заднем сидении «Хендай i40». Его на карете скорой помощи доставили в Детскую городскую клиническую больницу №9 с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга и ушибом правого колена. В момент ДТП парень находился на заднем сидении иномарки и был пристегнут ремнем безопасности.

Также в Горбольницу №23 попала 23-летняя пассажирка «Пежо 301», у которой диагностировали ушиб груди.

Предполагаемый виновник с водительским стажем в десять лет в момент аварии оказался нетрезв, в его крови обнаружили 0,774 промилле. Ранее он два раза привлекался к ответственности за нарушение ПДД.

- Инспекторам ДПС мужчина пояснил, что распивал алкоголь дома, после чего решил съездить в магазин, - рассказывают в отделении пропаганды Госавтоинспекции по Екатеринбургу.

Мужчину привлекли к административной ответственности за управление машиной в пьяном виде и за выезд на полосу встречного движения.

- Также решается вопрос о возбуждении уголовного дела управление автомобилем в состоянии опьянения, - добавили в отделении пропаганды.

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