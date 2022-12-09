Новая версия загадочного исчезновения Яны Балабановой из Североуральска, которая ушла на свадьбу и не вернулась

Мачеха Яны отмечает, что у Яны был сложный характер. Фото: скриншот выпуска передачи «Малахов»

В эфире передачи «Малахов» на канале «Россия-1» от 7 декабря вышел выпуск о пропавшей Яне Балабановой. Напомним, 2 июля 2021 года, Яна Балабанова ушла на свадьбу знакомой Ирины и ее бывшего мужчины Андрея Рисованных. Их встреча должна была быть в лесу. Молодожены утверждали, что гостья в тот день Яна Балабанова так и не дошла до них.

На момент исчезновения Яне Балабановой было 24 года, она нигде не работала.

Участники передачи обсуждали версии пропажи Яны Балабановой. Первая из них была о том, что девушку растерзал медведь. В лесной местности находили медвежьи следы, однако ни разорванной одежды, ни ее останков так и не было обнаружено.

Кроме того, как уже было известно ранее, девушка шла на свадьбу к своему заклятому врагу. Ирина Рисованная снимала на камеру, как Яну Балабанову насиловали парни. Однако, как утверждает Ирина Рисованная, этот конфликт уже они разрешили. Насильники Яны Балабановой сейчас за решеткой.

- Меня заставили снимать. Я вообще плохо помню этот день. Наказание отбывала год условно за то, удерживала ее в квартире. Мы не были подругами, просто общались, - рассказала в эфире Ирина Рисованная.

Яна Балабанова исчезла в возрасте 24 лет. Фото: соцсети

Мачеха Яны Балабановой Ирина Лобановская отметила, что у девушки был непростой характер, да и отношения у них не ладились. Яна, по ее словам, не принимала отношения мачехи с отцом. Также мачеха Ирина утверждала, что девушке не стоило идти на свадьбу к бывшему парню.

- Я ей говорила, что с такими друзьями не надо общаться. Мы с отцом не жили, когда она пропала. Я в интернете увидела, что ее ищут. Яна посадила тех людей за изнасилование. То, что они ей угрожали это правда. Писали ей: «Освободимся, и тебе плохо будет». Яна в полицию заявляла. Ей сказали, что они сидят, а когда что-нибудь произойдет, тогда и будем разбираться, - сказала Ирина Лобановская.

Ведущий передачи Андрей Малахов отметил, что Яна Балабанова могла нарочно встречаться с взрослым мужчиной специально, чтобы взбесить свою мачеху Ирину Лобановскую.

Отец пропавшей Яков Балабаной также в эфире передачи утверждал, что слышал, как дочке поступали угрозы от неизвестных мужчин.

- Первый звонок был, она сказала: «Меня убьют, папа», - сказал Яков Балабанов.

Также в эфире передачи бывший парень Яны Балабановой отметил, что девушка уже была замужем за неизвестным ему мужчиной.

- У нас с ней был секс по обоюдному согласию. Яна показывала свой паспорт, говорила, что у нее фиктивный брак с мужчиной. Тот ей отправлял деньги, чтобы Яна приехала к нему. Она деньги пропила и никуда не поехала. Тот ей угрожал, она мне скриншоты сообщений показывала, - рассказал Андрей Рисованный.

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