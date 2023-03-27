Ликбез для заемщика: как не ошибиться с ипотекой на загородный дом в Екатеринбурге

Екатеринбург, СТ Вишенка. Источник: Домклик

У россиян есть стойкая мечта — жить в собственном доме. Об этом, по данным многочисленных опросов, грезят около 45 миллионов наших соотечественников. И люди не просто мечтают, они делают все, чтобы их желание стало реальностью. По данным сервиса недвижимости Домклик от Сбера, желающих построить себе дом в ипотеку становится все больше. Жители Екатеринбурга — не исключение. Столица Урала постепенно превращается в шумный мегаполис, и многие горожане начинают задумываться о переезде в спокойный пригород. Но ипотека на жилищное строительство — продукт относительно молодой, и в процессе его оформления важно не ошибиться. Расскажем о важных нюансах, на которые нужно обратить внимание, чтобы стать владельцем дома мечты.

ЛЕГКОМЫСЛЕННЫЙ ВЫБОР МЕСТА

Для начала нужно определиться с местом, где планируете обосноваться, — от этого будет зависеть комфорт проживания. Если загородный дом нужен для временных «передышек» в выходные, можно смело присматривать участок на расстоянии 50 – 100 километров от центра Екатеринбурга. Если же собираетесь со временем переехать за город насовсем, то лучше найти вариант поближе, иначе устанете мотаться туда-сюда. Больше всего земельных участков продается на Тюменском, Челябинском и Полевском трактах — на сервисе Домклик можно изучить и сравнить разные варианты. А еще важно выбрать «свое» направление — то, на которое вам удобнее будет выезжать после работы.

Очень важно избежать ошибок на этом этапе. Даже самый шикарный дом, расположенный в «неправильном» лично для вас месте, может отравить всю радость от переезда за город, а продать его будет гораздо сложнее, чем поменять квартиру.

Фото: Shutterstock

ЛЬГОТНЫЕ ПРОГРАММЫ

Приобрести участок и начать строительство можно с использованием разных ипотечных программ, и у каждой свои условия. Не жалейте времени на сбор информации и тщательные подсчеты.

Если вы планируете построить жилое здание (имеется в виду подходящее для постоянного проживания), поможет ипотека на строительство дома. Ее можно оформить в Сбербанке через сервис Домклик. Эта программа позволяет получить средства и на покупку участка, и на строительство «поместья». Главное, чтобы земли были предназначены для индивидуального жилищного строительства.

Для возведения летней дачи или садового домика подойдет программа ипотеки на загородную недвижимость. По этой программе можно приобрести также земельный участок и уже готовый загородный дом.

Если у вас есть ребенок и вы планируете нанять подрядчика для строительства, то можете воспользоваться семейной ипотекой по льготной ставке — в Сбере она стартует от 5,3%.

Источник: Домклик

ИПОТЕКА НЕНАДОЛГО

Многие хотят быстрее рассчитаться с долгами и стараются взять ипотеку на короткий срок. Но чем он меньше, тем выше ежемесячный платеж. Поэтому очень важно понять, сколько денег ежемесячно вы сможете отдавать без вреда для семейного бюджета. Сделать предварительные расчеты можно онлайн с помощью ипотечного калькулятора сервиса Домклик. Например, при ипотеке с господдержкой на строительство дома заем в 2,5 млн рублей на 30 лет потребует ежемесячных платежей в размере 17 139 рублей, а та же сумма, взятая на 10 лет, — почти в два раза больше: 29 415 рублей.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Лучше оформить кредит на долгий срок, а потом сокращать его с помощью частичного досрочного погашения, чем взять «короткую» ипотеку и нервничать при малейшем изменении финансового положения семьи.

СЕКРЕТЫ ЗАЯВКИ

Подать заявку на ипотеку сегодня просто — на сервисе Домклик сделать это можно онлайн в личном кабинете. Важно: до момента выхода на сделку — не берите дополнительных кредитов, не оформляйте кредитные карты и не меняйте место работы. Все это может повлиять на одобрение вашей заявки и предложенные вам условия.

Еще одна распространенная ошибка заемщиков до и после получения предварительного одобрения — это веерная рассылка кредитных заявок сразу в несколько банков через онлайн-сервисы. Такая рассылка снижает ваш кредитный рейтинг, так как система считает, что вы пытаетесь взять сразу несколько займов в разных банках. Если одобренные условия не устраивают, лучше работать поочерёдно с каждым банком, а не рассылать заявки сразу в несколько организаций. Подробнее об этих и других распространенных ошибках заемщиков можно почитать здесь.

Ну и, конечно, любые моменты, вызывающие вопросы, лучше уточнять у менеджера. Тем более что сегодня это можно делать онлайн — мотаться по каждой мелочи в банк из вашего любимого пригорода точно не придется.

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