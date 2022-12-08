Автор коллекции Putin Team начал шить униформу для военных

Одна фабрика выпускает больше 2,5 тысяч таких курток в смену Фото: Алексей БУЛАТОВ

Победа куется не только на линии соприкосновения, но и в тылу. Многие швейные фабрики страны переключились на производство униформы для военнослужащих. К ним присоединился и знаменитый екатеринбургский дизайнер Дмитрий Шишкин. Это он в свое время создал нашумевшую коллекцию Putin Team. «КП-Екатеринбург» побывала на новом производстве.

Так выглядит форма в готовом виде Фото: Алексей БУЛАТОВ

УНИФОРМА, ПОХОЖАЯ НА ГОРНОЛЫЖНУЮ

На столе перед нами лежат армейские штаны и куртка. Недавно отшитый комплект, который скоро отправится на Донбасс для военнослужащих. О том, что куртка предназначена для военнослужащего, говорит не только характерная зеленая маскирующая расцветка, но и липучки на плечах и груди. Это место под шевроны и под полоски с именем военнослужащего.

Из разных фрагментов при помощи машинок швеи собирают готовую форму Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Ткань – с различными видами пропиток для повышенной износоустойчивости, - показывает заместитель директора по производству швейной фабрики Ольга Дудорова. – У нее термозащитные и водоотталкивающие свойства. В ней военнослужащий будет чувствовать себя комфортно в любых условиях.

Швы на одежде герметизируют, чтобы внутрь не могли попасть вода и воздух Фото: Алексей БУЛАТОВ

У штанов – интересная особенность. У боковых швов есть длинные молнии. Совсем как на штанах для горнолыжного спорта.

- Это действительно технология с горнолыжной униформы, - отмечает генеральный директор группы компаний «Портновская мануфактура SHISHKIN» Дмитрий Шишкин. – Так называемые молнии самосбросы нужны, если необходимо быстро провентилировать ноги.

Такая камуфляжная расцветка принята на вооружение армиями многих стран Фото: Алексей БУЛАТОВ

Но в полевых условиях у таких молний есть и другое предназначение. В экстренной ситуации, можно довольно быстро оголить колено и проверить, не травмировано ли оно.

- На униформе много различных карманов, вставок, чтобы защитить человека от ударов и ушибов, - объясняет Дмитрий Шишкин. - Плюс у материалов герметичные швы, чтобы не было никакой возможности для попадания влаги и воздуха. За счет мембраны у ткани есть терморегуляционные свойства. Когда сильно холодно – в ней тепло. В первые дни частичной мобилизации, когда появилось много информации о том, что и добровольцы, и призывники нуждаются в современной военной экипировке мы решили не оставаться в стороне. И первым делом стали смотреть на рынке все соответствующие необходимым характеристикам материалы и фурнитуру, с которыми тоже, кстати, определенный дефицит был.

На фабрике отмечают, что на униформе они не зарабатывают. Отдают ее на нужды военнослужащих бесплатно, как благотворительную помощь. А зарабатывать продолжают на своих основных брендах.

- Этот проект у нас полностью благотворительный. Мы ни в какие гособоронзаказы не вошли. Все это благотворительная наша акция, - говорит Дмитрий Шишкин. - Мы 30% всех мощностей выделили на пошив формы. Да, выработка основных коллекций уменьшилась, но вы же знаете, какой бренд я произвожу. Сами понимаете, такую честь надо заслужить. Я зарабатываю деньги, создавая эту розничную сеть большую. У нас десятый магазин большой открывается. Соответственно, имея заработок на имени президента я должен все-таки что-то отдавать обратно. Потому что не все в деньги упирается.

Здесь создаются лекала, по которым вырезается ткань для пошива формы Фото: Алексей БУЛАТОВ

РАЗРАБАТЫВАЮТ НОВЫЙ ТИП ФОРМЫ

В соседнем с цехом кабинете на экране монитора по плоскости идет трехмерная модель человека, одетая в военную униформу. Специалист за компьютером останавливает анимацию, после чего курсором мышки меняет параметры одежды – увеличивает диаметр штанов, добавляет немного материала в плечах… Живые модели ушли в прошлое. Теперь то, насколько комфортно будет сидеть униформа, высчитывают с помощью таких вот программ. Среди компьютерных испытаний не только простая прогулка, но и те движения, которые военнослужащие делают в условиях боя.

- Производство сначала мы вели по гостовским стандартам, но затем поняли, что многие моменты можно доработать и улучшить, - говорит Дмитрий Шишкин.

Форма создается по текущему ГОСТу, но с улучшениями Фото: Алексей БУЛАТОВ

На фабрике разрабатывают новейший вариант униформы для военных. Но пока ее внешний вид держат в тайне. В конце года новой разработке проведут лабораторные испытания, после чего опытный образец отправят в Москву на согласование. Если его одобрят, то возможно появится новый ГОСТ для новейшего поколения униформы, объясняют на фабрике. Пока же в ходу ГОСТ текущий.

Несколько готовых комплектов униформы Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Мы решили, раз подходит зимний сезон и сейчас потребность в зимней экипировке, то начать надо именно с зимних комплектов курток и штанов, - говорит Дмитрий Шишкин. - Хотя параллельно сейчас мы работаем и над демисезонными и летними решениями. Проект у нас полностью благотворительный. Через фонд «Мы рядом» и другие волонтерские благотворительные организации мы стараемся сразу передавать экипировку туда, где самая большая потребность.

Первая партия формы уже отправилась на Донбасс Фото: Алексей БУЛАТОВ

Первая партия отправилась на Донбасс в начале этой недели в составе фуры с гуманитарной помощью. Еще одна фура уже только с униформой должна отправиться до конца декабря. На фабрике отмечают, что шьют в смену порядка 2,5 тысяч комплектов.

- Вопросами амуниции мы с февраля занимаемся, - рассказал заместитель министра промышленности и науки Свердловской области Игорь Зеленкин. - У нас есть более десяти предприятий, которые работают по гособоронзаказу и дополнительно поставляют свою продукцию, амуницию, в другие силовые ведомства. Плюс к этим десяти еще 20 предприятий перевооружается, чтобы увеличить объемы производства. Поставлена задача – усовершенствовать в каждом направлении ту экипировку, которая есть. Параллельно есть предприятия, которые занимаются нательным бельем. Большую работу ведем и по совершенствованию бронежилетов и бронешлемов.

Сама фабрика специализируется на производстве гражданской одежды Фото: Алексей БУЛАТОВ

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