В Новогодние праздники в Екатеринбурге пройдет множество интересных мероприятий
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Где отпраздновать Новый год - 2023 в Екатеринбурге? Самую яркую ночь в году можно встретить не только дома в семейном кругу. Рестораны, базы отдыха, бары готовы предложить развлекательную программу и ужин в новогоднюю ночь. Некоторые заведения уже анонсировали программу. Рассказываем, где можно встретить Новый год - 2023 в Екатеринбурге.
НАРОДНЫЕ ГУЛЯНИЯ
Ледовый городок
Откроют ледовый городок аккурат перед Новым годом - 30 декабря 2022 года. А проработает он до 15 января 2023 года. Темой праздничной площадки в этом году будет 300-летие Екатеринбурга. Городок будет сделан в виде деревянной крепости, которая изначально была построена на реке Исеть в том месте, где сейчас стоит Плотинка. Украшать ее будет большая светящаяся юбилейная надпись «Екатеринбург 1723 - 2023». В городке традиционно пройдут народные гуляния, будут ледовые скульптуры и горки. Администрация города потратила на все эти конструкции свыше 26 миллионов рублей.
Адрес: площадь 1905 года
Часы работы: с 10:00 до 23:00
Вход свободный, цены на детские аттракционы - от 50 рублей
В Ледовом городке на площади 1905 года установят живую ель
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В ночь с 31 декабря на 1 января парк работает до утра. За несколько минут до Нового года запускают онлайн-трансляцию выступления президента. А под бой курантов в небе загорается праздничный салют. А еще в парке есть много развлечений для всей семьи: горки, снежный парк, аттракционы и большой каток «Северное сияние». В этом году в парке построят 17-метровую горку с двумя спусками. Билеты на нее можно купить онлайн. Вторая горка будет высотой восемь метров.
Адрес: ул. Мичурина, 230
Часы работы: ежедневно, с 06:00 до 00:00
Вход свободный, цены на аттракционы - от 100 рублей
Часть мероприятий пройдет в ЦПКиО имени Маяковского
Фото: Алексей БУЛАТОВ
РЕСТОРАНЫ
Живая музыка в EverJazz
Этот вариант для тех, кто хочет провести новогоднюю ночь под живую инструментальную музыку. В программе: выступит обаятельный итальянский гитарист и певец Пино Санна, блюз-рок от Blues Doctors, DJ и многое другое.
Адрес: ул. Тургенева, 22
Часы работы: ежедневно, с 12:00 до 00:00
Место за столиком - 8 000 рублей: 5 000 рублей (программа) + 3 000 рублей (депозит на меню); место за баром - 5 000 рублей (без депозита).
Бронирование:
http://www.everjazz.ru
8 (343) 202-03-18
Веселая программа в ресторане Maximilians
Ресторан предлагает всем желающим отметить Новый год в стиле варьете. Будет эстрадное шоу с ведущим, музыкантами кавер-групп, яркими выступлениями танцевальных коллективов. В программе обязательное исполнение желаний от Деда Мороза.
Адрес: ул. Куйбышева, 44д
Часы работы: ежедневно, с 11:00 до 00:00
Цены: 6 300 рублей с человека; напитки, блюда и программа включены в стоимость
Бронирование:
https://ekb.maximilians.ru
8 (965) 509-56-63
Большая часть мероприятий - для детей
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Тихий вечер в ресторане «Panorama A.S.P.»
Ресторан на 50-м этаже в самом центре Екатеринбурга. Размеренный вечер с фоновой музыкой, завораживающим видом на зимний город и «живая витрина» с морепродуктами: устрицы, морские ежи, моллюски, океаническая и морская рыба.
Часы работы: ежедневно, с 12:00 до 23:00
Средний чек на персону - 3 300 рублей
Бронирование:
https://panorama-asp.ru
8 (343) 298-98-88
Шоу-программа в «ROYAL English Pub & Restaurant»
В меню блюда из австрийско-немецкой кухни; азиатской, американской и европейской; авторские блюда от шеф-повара. Шоу-программа с Дедом Морозом и Снегурочкой, ведущим, конкурсами, фотографом, артистами оригинального жанра, DJ, Performance Show и шоу-балетом Royal Girls, и живая музыка от лучших кавер-групп города.
Часы работы: ежедневно, с 12:00 до 01:00
Цены: 5 500 рублей; напитки, блюда и программа включены в стоимость
Бронирование:
https://royal-pub.ru
8 (343) 330-07-88
В Екатеринбурге праздничные елки поставят в нескольких местах
Фото: Алексей БУЛАТОВ
АКТИВНЫЙ ОТДЫХ
Активный отдых на горе Ежовой
Отличный вариант для тех, кто любит активный отдых. Днем покорять склоны горы Ежовая на плюшках, сноуборде или лыжах (прокат снаряжения - от 690 рублей), а вечером отправиться в баню. Остановиться можно в трех рядом расположенных гостиницах: «Вельвет», «Медная гора», «Бунгало Ежа» или выбрать загородный клуб «Берлога».
Часы работы: пн - чт с 12:00 до 18:00, пт - с 10:00 до 20:00, сб - с 10:00 до 21:00, вс - с 10:00 до 20:00
Прокат снаряжения - от 690 рублей; проживание в гостинице - от 6 200 рублей за 2-местное размещение.
Бронирование:
https://ezhovaya.ural.ski
8 (343) 363-00-80
Семейные прогулки в «Оленьих ручьях»
«Оленьи ручьи» расположены в Нижнесергинском районе, одном из самых красивых мест Свердловской области. Снежная сказка открывается с величественных скал парка. Таинственные тропы, свежий воздух, целующиеся камни, Ангел единой надежды - природные достопримечательности, которые удивят и точно поднимут новогоднее настроение!
Часы работы: ежедневно, с 09:00 до 18:00
Вход в парк - 410 рублей
Бронирование:
http://olenpark.ru
8 (904) 172-55-65
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