В каких ресторанах и барах Екатеринбурга отметить Новый 2023 года

Новогоднюю ночь не обязательно проводить дома. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Не все любят организовывать новогоднее застолье дома. Кому-то гораздо веселее и интереснее встретить праздник в толпе народа. И необязательно отмечать так Новый год именно 31 декабря. Для удобства клиентов многие точки перенесли празднование главного дня года на конце декабря-начало января. В подборке Подробная программа мероприятий на Новый год 2022-2023 в лучших ресторанах Екатеринбурга. Мы подскажем вам, как и где забронировать стол для встречи Нового года заранее и непосредственно 31 декабря.

Рестораны и бары на Новый 2023 год в Екатеринбурге

НОВЫЙ ГОД В CHILI BAR-CLUB

Продажа билетов и бронирование столов в баре было открыто еще в ноябре. Вечеринка-банкет начнется в 23:00. Посетить праздник могут только люди старше 18 лет.

Гостей встретит ведущий, а кавер-группа BULGAKOV BAND обеспечит всех качественной музыкой. В 12:00 тусовка посмотрит выступление Президента на большом экране бара. Программу продолжат DJ-резиденты, а танцевать с гостями будут танцовщицы Go-Go. Всю ночь гостей будет фотографировать профессиональный фотограф.

Забронировать стол и узнать размер депозита вы можете по телефону: +7 (343) 379-57-77

Место: CHILI BAR-CLUB

Адрес: Малышева 53, 6 этаж

Дата: 31 декабря 23:00 до 1 января 6:00

Цена: Вход – 1000 рублей с человека

Новогодняя вечеринка в «ОГОНЬКЕ»

Встретить 2023 год можно и в баре. «Огонек» подготовил шоу-программу с ведущим, ди-джеем и кавер-группой, которая будет исполнять хиты вживую. Вечеринка начнется в 22:00 31 декабря, а закончится в 6:00 1 января. Праздник можно отметить в баре или за столиками. Несмотря на то, что отдельного банкета не будет, гости могут заказывать блюда из основного меню «Огонька».

Место: «ОГОНЕК»

Адрес: Ул. Энгельса, 56

Дата: 31 декабря 22:00 до 1 января 6:00

Цена: Вход – 1000 рублей с человека.

При бронировании места в баре депозит составляет 3500 рублей за человека. При бронировании столика депозит составит 5000 рублей за персону.

Новогодняя ночь в «Крюшон»

Ресторан «Крюшон» предлагает отметить Новый год в торжественной обстановке. Для гостей заведения предлагается три варианта: предложение с программой, без программы и с детской программой.

В предложение с программой входит приветственный фуршет, новогодняя программа с ведущим и ди-джеем, меню на выбор (1200 гр+торт), безлимитный алкоголь. В полночь гости будут загадывать желания с бенгальскими огнями. Для клиентов оформлена фотозона, на которой будет работать профессиональный фотограф. Стоит это 11500 рублей. В предложение без программы входит та же фотозона, приветственный фуршет, меню на выбор, безлимитный алкоголь, а также речь Президента и танцы до 4 часов утра. Для клиентов это стоит 6500 рублей.

Для детей разработано специальное меню и Сandi-бар с шоколадным фонтаном. Их ждет детская программа с аниматорами и мастер-классы, а также дискотека до 3 часов ночи. Это стоит 4500 рублей.

Также для гостей предлагается размещение в двух гостиницах на выбор.

Место: «Крюшон»

Адрес: Ул. 8 Марта, 50

Дата: 31 декабря

Цена: 11500, 6500, 4500 рублей.

Новый год в загородном клубе "Белая лошадь"

Забронировать место в загородном клубе можно было уже в начале сентября, сэкономив на размещении 10%. Отмечать тут предлагают всей семьей. Опасаться конкурсов 18+ не стоит, для детей от 3 до 13 лет будет проведена отдельная детская программа.

31 декабря гостей ждут яркая шоу-программа, новогодний стол, дискотека. Для детей будут работать аниматоры. В полночь гости увидят фейерверк.

Минимально можно купить 4 билета. Дети до 3 лет проходят на праздник бесплатно.

Подробности по проживанию и праздничному банкету можно узнать по телефону +7 (912) 222 00 08.

Место: Загородный клуб «Белая лошадь»

Адрес: Свердловская область, Сысертский район, деревня Кадниково

Дата: 31 декабря

Цена: Для взрослых – от 14000 рублей. Для детей – от 6000 рублей.

Вечеринка в английском пабе «Rose Jane»

Особо праздничную программу приготовил английский паб «Rose Jane». В 2022 году бару исполнилось 18 лет. Поэтому паб решил совместить для своих клиентов празднование Нового года и День рождения заведения. Бар обещает много веселья и выпивки.

Вечеринку проведет постоянный ведущий паба Евгений Мичков. В празднование Нового года входит шоу-программа с розыгрышами, викториной и дискотекой.

Место: Английский паб «Rose Jane»

Адрес: Пр. Ленина, 32/34

Дата: 31 декабря

Цена: 6000 рублей (3000 – депозит, 3000 – программа). 1000 рублей – вход после 3:00 1 января.

Новогодняя ночь в «Планетарии»

Кафе здоровой пищи «Планетарий» приглашает отметить Новый год у себя. Гостей встретят ведущий с развлекательной компанией, празднично оформленный зал, торжественный ужин и музыкальное сопровождение.

Место: Кафе здоровой пищи «Планетарий»

Адрес: Ул. Радищева, 55

Дата: 31 декабря

Цена: 6500 рублей с человека.

ПРЕДНОВОГОДНЯЯ НОЧЬ В JAMES

Ресторан «James» подготовил программу для компаний, которые хотят отметить праздник заранее. Для этого несколько дней заведение будет презентовать новогодние угощения.

Для гостей ресторана шеф-повар создал специальное банкетное меню. Чтобы провести время с друзьями, надо заранее внести депозит – от 4000 до 5000 рублей в зависимости от даты.

В вечернее время в ресторане будет работать ди-джей. По пятницам и субботам приглашенные артисты вживую исполняют танцевальные хиты для гостей ресторана. Клиенты заведения смогут сделать профессиональные снимки в новогодней фотозоне.

Место: «James»

Адрес: Ул. Мамина-Сибиряка, 58.

Дата: 15, 16, 17, 24, 27, 28, 29 декабря

Цена: 5000 рублей – депозит за бронирование стола.

Новый год в ресторане «Паштет»

Предновогодние вечера для взрослых и детей отмечают в ресторане «Паштет». 25 декабря состоится Елка для детей. Малышей встретят Дед Мороз и Снегурочка со сладкими подарками, для них покажут шоу мыльных пузырей. 27 декабря – музыкальные вечер для гостей, а 6 января – рождественский костюмированный карнавал. Также возможно провести празднование компаниями друзей и коллег с 19 по 30 декабря.

Место: Ресторан «Паштет»

Адрес: Ул. Толмачева, 23

Дата: С 19 декабря по 30 декабря для празднования Нового года. 6 января – мероприятие для детей

Цена: 40000 рублей – депозит для компаний, которые хотят отметить праздник с 19 декабря по 30 декабря в парадном зале. 1000 рублей с гостя при бронировании столика на 8 человек в основном зале.

Праздник в чешском ресторане «Pan Smetan»

Банкет в саму новогоднюю ночь в этом году команда ресторана отменила. Но отметить праздник с друзьями и семьей можно заранее. Зал будет красочно оформлен с середины декабря. 11 декабря состоится новогодняя елка для детей. Малыши встретятся со снежным белым медведем. Вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой они будут кружиться в хороводе у ёлочки, участвовать в конкурсах и получать подарки. С 16 по 30 декабря гостей корпоративных застолий будут встречать ди-джей, кавер-группа, Дед Мороз и Снегурочка.

Место: Чешский ресторан Pan Smetan

Адрес: Ул. Восточная, 82

Дата: 11 декабря – елка для детей. С 16 по 30 декабря – бронирование столиков для празднования Нового года.

Цена: 4500 рублей – депозит с человека.

Встреча Нового года в ресторане «Стейк-хаус»

С 17 декабря ресторан предлагает отметить праздник заранее с друзьями или коллегами. Шеф-повар Игорь Шершнев готов разнообразить банкет, проведя для гостей мастер-класс. Он научит желающих работать с мясом и готовить правильные стейки. Профессиональный фотограф будет работать в ресторане с 19:30 до 21:30 по пятницам и субботам 16, 17, 23, 24 и 30 декабря.

Для компаний до 35 человек команда ресторана может провести закрытое мероприятие с ведущим и ди-джеем в малом зале. Для большой компании до 70 человек можно забронировать весь ресторан в любой из дней с воскресенья по четверг.

Место: Мясная лавка и ресторан «Стейк-хаус»

Адрес: Пр. Ленина, 69/1

Дата: С 17 декабря

Цена: 3000 рублей – депозит с человека. 3500 – стоимость мастер-класса.

Новый год в ритме джаза

Вечер для больших и маленьких компаний команда джаз-клуба EverJazz решила провести за 9 дней до самого Нового года. 22 декабря с 19:00 до 23:00 гости клуба увидят Джазовый фейерверк от лучших коллективов Екатеринбурга.

Резиденты EverJazz и постоянный гость клуба, итальянский певец и гитарист Пино Санна приготовили для посетителей лушчие джазовые композиции и ритмы в стиле латина.

Место: Джаз-клуб EverJazz

Адрес: Ул. Тургенева, 22

Дата: 22 декабря

Цена: Вход – 2000 рублей с человека

Предновогодние вечера в «Хмели Сунели»

Ресторан грузинской кухни приглашает компании до 55 человек на предновогодние вечера. Зал будет празднично оформлен. Здесь на память можно будет сделать профессиональные фотографии. Приглашенный фотограф будет работать 16, 17, 23, 24 и 30 декабря с 19:30 до 20:30. Для компаний от 8 персон необходимо внести депозит 3000 рублей с гостя.

Место: Ресторан грузинской кухни «Хмели Сунели»

Адрес: Пр. Ленина, 69/10.

Дата: С 16 по 30 декабря.

Цена: 3000 рублей – депозит.

Предновогодние банкеты в итальянском ресторане «Si!»

Праздничные вечера начнутся в итальянском ресторане с 9 декабря. Ресторан готов разместить компании от 8 до 60 человек. При численности свыше 60 человек ресторан предполагает, что планируется крупный корпоратив и поэтому вопросы размещение гостей необходимо будет обсуждать с менеджерами.

Живой вокал в зале будет 9 и 10 декабря. Живой вокал и профессиональный фотограф для гостей будут доступны 16, 17, 23, 24, 27 декабря.

Место: Ресторан итальянской кухни «Si!»

Адрес: Пр. Ленина, 69/1.

Дата: С 9 декабря.

Цена: 2000 рублей – депозит с человека для компаний от 8 персон.