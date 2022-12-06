Какие выставки и экскурсии посетить в Екатеринбурге в первый месяц 2023 года

Встретить праздник и пойти в музей - лучшее начало нового года Фото: Алексей БУЛАТОВ

Выставки в музеях и общественных пространствах Екатеринбурга в январе помогут встретить новый 2023 год активно и интересно. Мы расскажем вам, какие выставки посетить в Екатеринбурге в январе и на каких тематических рождественских экскурсиях побывать.

Экскурсия-сказка «Новогодний переполох»

Место: «Ельцин-центр»

Игра-экскурсия для детей 4 - 7 лет в канун Нового года придумана командой «Ельцин-центра». Маленькие посетители узнают, что и музеи получают подарки перед главным праздником года. Хранитель музея попросит ребят помочь ему найти места для новых экспонатов. Помогать в путешествии им будет Волшебный фонарь Хранителя. В конце экскурсии дети создадут для себя волшебные фонари.

Экскурсия работает 3, 4, 5, 6, 7 января в 11:00.

Взрослый билет стоит 200 рублей, детский - 200 рублей

Адрес: ул. Бориса Ельцина, 3

Музейная игра «Флагман: новогодняя кругосветка»

Место: «Ельцин-центр»

Для детей постарше, с 8 до 12 лет, будет интересна игра «Флагман: новогодняя кругосветка». Гости музея узнают, как отмечают Новый год в разных странах мира, а в России участникам игры предстоит найти целую «корзину» символов праздника за последние 100 лет.

Экскурсия работает 4, 6 января 15:00

Взрослый билет стоит 200 рублей, детский - 200 рублей

Адрес: ул. Бориса Ельцина, 3.

Экскурсия «История Нового года: как менялись наши надежды»

Место: «Ельцин-центр»

Путешественники по истории Нового года любых возрастов узнают, как менялся главный праздник года в последние 100 лет. Почему елки отменялись и возвращались, как отмечали праздник в драматические годы страны, как появлялись новые символы праздника, предстоит узнать гостям музея. В конце экскурсии каждый участник получил подарок на память.

Экскурсия работает с 2 по 8 января

Билет стоит 600 рублей

Адрес: ул. Бориса Ельцина, 3

«Старая, старая сказка, или Рождество и волшебство»

Место: Музей истории камнерезного и ювелирного искусства

В честь семейных праздников музей подготовил теплую выставку «Сатрая, старая сказка или Рождество и волшебство». Свои работы представят лучшие уральские и российские ювелиры и мастера камнерезного искусства. Они представят резьбу по кости (от ювелирных до декоративно-прикладных произведений), резьбу и роспись по камню, резьбу и роспись по лаку и перламутру, объемные каменные мозаики, горячие эмали по гильошировке, художественную огранку, филигрань и драгоценные камни. Все произведения искусства будут объединены темой новогоднего зимнего волшебства.

Выставка работает до 12 марта 2023 года

Билет стоит от 100 рублей

Адрес: пр. Ленина, 37

«Навстречу 300-летию Екатеринбурга»

Место: Центр культуры и искусств «Верх-Исетский»

В 2023 году Екатеринбург отмечает юбилей - 300 лет со дня основания. В преддверии большого празднования деятели культуры организовали выставку о городе и его местах. Работы подготовили юные художники - учащиеся ДХШ № 1 имени П.П. Чистякова.

Выставка работает до 15 января 2023 года

Бесплатно

Адрес: пл. Субботников, 1

«Искусство Испании в собрании Государственного Эрмитажа»

Место: «Эрмитаж-Урал»

Богатейшая коллекция произведений испанского искусства, хранящаяся в знаменитом музее, прибыла на гастроли в филиал Эрмитажа на Урале. Гости музея могут увидеть работы живописцев, оружейников и мастеров декоративно-прикладного искусства XIV - начала XIX века. Особое место в выставочном пространстве будет отведено гравюрному творчеству Франциско Гойи (1746 - 1828).

Выставка работает с 26 октября 2022 года до 26 марта 2023 года

Взрослый билет стоит 300 рублей. Льготный - 100 рублей.

Адрес: ул. Вайнера, 11, телефон 8 (343) 371-06-26

Выставка одного шедевра «Дар Благородной Бухары»

Место: «Эрмитаж-Урал»

2022 год объявлен Годом ислама в Российской Федерации. В стране отмечается 1100-летие принятия ислама Волжской Булгарией. Проект построен на фразе «Дар Благородной Бухары» - эта фраза на персидском, гравированная на некоторых серебряных предметах, некогда привезенных в подарок от имени бухарского эмира. Проект реализован в Омске и в Оренбурге.

Выставка работает с 26 октября 2022 года до 26 марта 2023 года

Взрослый билет стоит 300 рублей. Льготный - 100 рублей.

Адрес: ул. Вайнера, 11, телефон 8 (343) 371-06-26

Выставка «Антика» и «Западноевропейское искусство XV - начала XX века»

Место: «Эрмитаж-Урал»

Еще одна выставка «Эрмитаж-Урал» относится к постоянным. В восьми залах находится 250 экспонатов. На Вайнера можно увидеть небольшие античные сосуды, светильники, статуэтки, самый ранний экспонат создан в VI веке до нашей эры. 100 произведений представляют собой итальянскую, голландскую, фламандскую, французскую и немецкую школы.

Выставка работает с 26 октября 2022 года до 1 января 2024 года

Взрослый билет стоит 300 рублей. Льготный - 100 рублей.

Адрес: ул. Вайнера, 11, телефон 8 (343) 371-06-26

Выставка «Тайна Да Винчи»

Место: Дом Поклевских-Козелл

Питерские мастера создали изобретения Да Винчи по его чертежам и рисункам. На экспозиции представлены парашют, танк, пушка, водолазный костюм, зеркальная комната. Картина «Тайная вечеря» воплощена в необычном исполнении.

Выставка работает с 20 октября 2022 года по 23 февраля 2023 года

Взрослый билет - 350 рублей, детский - 250 рублей.

Адрес: ул. Малышева, 46, телефон 8 (343) 376-47-62

Выставка «Не словом, а делом»

Место: Исторический парк «Россия - моя история»

Новая интерактивная выставка рассказывает о жизни двух героев - Петра Первого и Никиты Демидова. Именно на Урале отливали пушки для петровской армии. Гости парка увидят панораму на 360 градусов Невьянска Петровской эпохи, металлургическую фабрику в VR-пространстве и смогут покрутить колесо.

Выставка работает с 4 ноября в формате постоянной экспозиции парка

Билеты от 100 рублей

Адрес: ул. Народной воли, 49

Выставка «Почта. Телеграф. Телефон»

Место: Музей истории Екатеринбурга

Новогодние праздники - семейное время, когда люди стремятся пообщаться со своими родными, увидеть их или услышать. Интерактивная выставка рассказывает о том, как менялись способы связаться с близкими людьми. Гости музея смогут воспользоваться телеграфом или старым дисковым телефоном, а также расшифровать текст, переданный с помощью Азбуки Морзе.

Выставка работает с 26 ноября

Взрослый билет стоит 200 рублей, льготный - 150 рублей, дети до 18 лет - бесплатно

Адрес: ул. Карла Либкнехта, 26

Выставка «В поле моего отца»

Место: «Синара-Центр»

Известный российский художник Леонид Тишков родом с Урала. В «Синара-Центре» он решил рассказать историю своей семьи. В экспозиции представлены рисунки, световые инсталляции, видео и скульптуры художника. Зритель словно двигается по лабиринту памяти.

Выставка работает с 10 сентября 2022 года по 9 января 2023 года

Взрослый билет стоит 200 рублей, льготный - 100 рублей

Адрес: Верх-Исетский бульвар, 15/4

Выставка «Искусство или жизнь? Мифологизация бытия»

Место: «Синара-Центр»

Выставка вдохновлена сшитым Леонидом Тишковым костюмом в технике «уральского коврика». Концептуально идею поддержали 64 художника. Мифологизация для всех этих художников - это способ посмотреть на мир по-новому.

Выставка работает с 19 августа 2022 года по 12 марта 2023 года

Взрослый билет стоит 150 рублей, льготный - 100 рублей

Адрес: Верх-Исетский бульвар, 15/4

Пятнадцать оттенков советского

Место: «Ельцин-центр»

Фотограф Евгений Кондаков сделал путеводитель по Советскому Союзу, пятнадцати советским республикам, ставшими независимыми странами.

Выставка работает до 12 февраля

Бесплатно

Адрес: ул. Бориса Ельцина, 3

История одного экспоната: «Кремлевские елки»

Место: «Ельцин-центр»

В фойе музея представлены приглашения на кремлевскую новогоднюю елку и елочные игрушки для украшения общественных елок.

Выставка работает до 15 января

Бесплатно

Адрес: ул. Бориса Ельцина, 3

Екатеринбург: от завода к городу

Место: Музей истории Екатеринбурга

Еще одна выставка, посвященная городу в преддверии празднования юбилея Екатеринбурга. Начальная точка - присвоение Екатеринбургу статуса города в 1781 году, а окончание - 1917 год, смена общественно-политической формации в стране.

Выставка работает в формате постоянной экспозиции

Билет стоит от 200 рублей для взрослых, от 100 рублей для детей

Адрес: ул. Карла Либкнехта, 26