В Екатеринбурге будут судить мужчину, который выкинул с балкона сына, защищавшего маму

Павел заверял полицейских, что не выбрасывал ребенка с балкона Фото: Олег ГАЛИМОВ

В Екатеринбурге завершили расследование уголовного дела в отношении 42-летнего Павла Семерикова, обвиняемого в покушении на убийство бывшей жены и 12-летнего сына.

- Следствием СКР собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, - рассказали в СК по Свердловской области.

Все произошло в ночь на 18 июня 2022 года в общежитии на улице Дагестанской в микрорайоне Химмаш. Павел напился и стал ругаться с собирающейся на работу бывшей женой. Сначала он бил экс-супругу кулаками по голове и лицу, а затем схватил табуретку. За всем этим наблюдал их сын. Мальчик не смог стоять в стороне и стал защищать маму.

- Мальчик выбил табурет из рук отца. В дальнейшем обвиняемый вооружился ножом, нанес им супруге удар по лицу. Находящийся рядом сын нанес отцу удар ножом, в результате чего женщина смогла покинуть помещение, - рассказывают в прокуратуре Свердловской области.

В этот момент Павел стал бросаться на сына. Мальчик, пытаясь спастись, выбежал на балкон. Но горе-отец продолжал вести себя агрессивно и в какой-то момент выкинул мальчика с высоты не менее пяти метров. Упав, ребенок получил сочетанную травму головы, туловища и конечностей. Жизнь мальчику спасли врачи ДГКБ № 9.

Сотрудники полиции задержали Павла там же в общежитии. Он отрицал нападение на ребенка.

Как добавили в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу, обвиняемый уже был судим за незаконный оборот наркотиков, сбыт имущества, полученного незаконным путем, а также угрозу убийством.

Отметим, что с женой он развелся после того, как получил судимость за угрозу убийством. Однако пара продолжала жить вместе. Вместе с ними жили их двое детей.

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