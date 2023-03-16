«С таким заболеванием два ребенка на область»: в Екатеринбурге скончался 14-летний мальчик-инвалид

Трагедия произошла в доме на улице Уральской Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге следователи СК разбираются в причинах смерти 14-летнего мальчика-инвалида. Трагедия произошла в доме на улице Уральской вечером 16 марта. Об этом «КП-Екатеринбург» сообщил осведомленный источник.

- Ребенок из благополучной семьи. Был на домашнем обучении, учителя к нему приходили. Внезапно перестал дышать. С таким заболеванием два ребенка на Свердловскую область, - сообщил инсайдер «КП-Екатеринбург».

- Проводится проверка. Предварительно - смерть не криминальная. Ребенок скончался от заболевания, - сообщили в СУ СКР по Свердловской области

Ранее следственный комитет возбудил уголовное дело после смерти родителей двоих детей в Екатеринбурге. Два месяца назад пара сняла квартиру на 16-м этаже в высотке на Таганской. 12 марта супруги перестали выходить на связь с родственниками, а соседи снизу пожаловались на протечку воды. Через три дня соседи услышали плач и вскрыли дверь.

30-летнего мужчину и его 25-летнюю жену нашли мертвыми.

- Следователем СКР проведен осмотр места происшествия, допрашиваются соседи семьи, тела умерших направлены на экспертизу для выяснения давности и точной причины смерти (по предварительным данным, признаков криминальной смерти не имеется), - сообщил помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга.