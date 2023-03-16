Табуретка, сделанная советским школьником, 42 года путешествовала по стране, пока не вернулась к своему создателю

Эту табуретку Станислав сделал, когда учился в 8 классе. Она вернулась к нему через 42 года Фото: предоставлено Дарьей Ивановой

Однажды в 1981 году в школе под Сысертью восьмиклассник Станислав Титов сделал необычную табуретку. Она низенькая, а ножек всего три. Да и вообще, если прочитать надпись на ней, то никакая это не табуретка, а «Подцветочник». Сделал и забыл о ней. Многие ли из нас приносили домой те скалки и указки, что мы строгали на уроках труда?

Но тут история приняла немного иной оборот. Спустя 42 года телефон Станислава, уже солидного 56-летнего мужчины, вдруг зазвонил.

- Станислав? – спросил человек на том проводе. – Я из Сочи. Ваша табуретка у нас.

ТАБУРЕТКА С СЕКРЕТОМ

Звучит, как курьез, а на самом деле позитивная история о воссоединении автора со своим творением, которой сейчас умиляются соцсети. Как оказалось, за почти полвека табуретка не сгнила и не рассыпалась – золотые руки у Станислава, не иначе! Более того, она отправилась в путешествие по стране и около 40 лет служила верой и правдой нескольким поколениям одной семьи.

У табуретки всего три ножки. Так что технически это скорее подставка для цветочных горшков Фото: предоставлено Дарьей Ивановой

- Мой дедушка, Мощенко Виктор Федорович, был директором Лицея №3 в Двуреченске, где учился Станислав, - поведала «КП-Екатеринбург» тайну табуретки Дарья Иванова. – Он, видимо, забрал этот табурет домой. Потом отдал его моему папе. В 1984 году родилась я и этот табурет я помню все детство. Мы увезли его в деревню на Изоплит к бабушке. Там им активно пользовались. А 18 лет назад бабушка переехала из Екатеринбурга в Адлер и увезла со своей мебелью и табурет.

Виктор Мощенко работал директором школы Двуреченска в 1981-м. Табуретка, сделанная одним из учеников, потом оказалась в его семье Фото: предоставлено Дарьей Ивановой

СССР распался, появились сотовые телефоны, а затем и смартфоны, дети подросли, появились внуки, мебель в доме несколько раз поменялась, а трехногая табуретка так и стояла. И ничего-то ей не делалось. И никто в семье уже и не задумывался, откуда вообще взялась эта необычная табуретка – удобная и ладно.

Так продолжалось до 10 января 2023 года, когда вся семья собралась у бабушки, чтобы отметить ее 102-летие. Во время праздника кто-то случайно опрокинул табуретку. Видимо, за 42 года ее никто внимательно не осматривал, потому что лишь в этот момент все обратили внимание на надпись, сделанную с обратной стороны сиденья:

«Двуреченская школа №3. Столярная мастерская. Титов Станислав. Класс 8 «Б» 1981 г. «Подцветочник»

ТРОГАТЕЛЬНОЕ ВОССОЕДИНЕНИЕ

После этого в семье Дарьи вдруг загорелись идеей – найти того самого Станислава Титова и вернуть ему табуретку, где бы он ни находился. Помогли соцсети и теория о шести рукопожатиях. Одноклассники Станислава скоро отозвались и рассказали, что живет он теперь в Екатеринбурге. Созвонились, ну и договорились, что табуретку отправят ему службой доставки.

Из Сочи в Екатеринбург табуретку отправили службой доставки Фото: предоставлено Дарьей Ивановой

- Это, конечно, подцветочник, но он всегда выполнял у нас функцию табуретки, - сказал Сергей Сокуренко, двоюродный брат Дарьи. – Когда Станислав сделал эту табуретку, ему было 14 лет, а я тогда еще только родился. Вы только посмотрите, какие уроки труда были в советской школе! Табуретка верой и правдой прослужила все эти годы.

Вскоре в дверь Станислава постучали – курьер принес коробку. Раскрыв ее Станислав впервые за 42 года взял в руки ту самую табуретку, которую он когда-то в восьмом классе собрал из брусков дерева.

- Это очень древняя память, но тем не менее 40 лет где-то пробыла, - поделился Станислав. – Теперь у нас дома она. Будем ремонтировать. Подарим ей новую жизнь!

С обратной стороны сиденья написано, кто сделал табуретку, где и когда Фото: предоставлено Дарьей Ивановой

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