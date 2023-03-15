Дети поступили в стационар ДГКБ №11 Екатеринбурга 15 марта в 17:00 Фото: Алексей БУЛАТОВ

В минздраве по Свердловской области рассказали о состоянии детей, которых госпитализировали из квартиры на улице Таганской. Малыши несколько дней провели в помещении с трупами своих родителей.

- Дети поступили в стационар ДГКБ №11 Екатеринбурга сегодня в 17.00. Состояние малышей стабильное. Сейчас они находятся под присмотром медицинских работников, получают питание, необходимый уход и медицинскую помощь, - сообщили в пресс-службе Минздрава по Свердловской области.

После трагедии с редакцией «Комсомольской правды» связались представители управляющей компании «Юг-Энерго». Как оказалось, первый тревожный сигнал 12 марта.

Пара снимала квартиру на 16 этаже дома Фото: Олег ГАЛИМОВ

- Поступила заявка из 131 квартиры (14 этаж), жильцы пожаловались на потоп. После того, как был обследован стояк, стало понятно, что протечка в 151 квартире. Выше вода не шла. Начали искать собственника, но телефона не было. Лишь имя мужчины. Пришлось дойти до застройщика, подняли все архивы. Сегодня позвонил один из жителей позвонил и сообщил, что слышит детский плач. Позже приехали родственники пары. Они сообщили консьержу, что не могут связаться с ними. Перестали выходить на связь три дня назад, - заявила в разговоре с «КП-Екатеринбург» управляющая по ЖК «Калиновский» Ирина Степанченко.

Напомним, что по данным источника «КП», смерть супругов не носит криминального характера. Предварительная причина смерти – это передозировка наркотиками.