Следователи возбудили уголовное дело после избиения ребенка в детсаде Екатеринбурга

Сейчас следователи выясняют обстоятельства ЧП Фото: Алексей БУЛАТОВ

Следователи возбудили уголовное дело по поводу избиения ребенка в детском саду Екатеринбурга «Согласие». Воспитательница одного из частных детских садов ударила воспитанницу 2 ноября, но о случившемся стало известно только в конце месяца. От удара девочка упала со скамейки.

30 ноября глава СК РФ Александр Бастрыкин случаем заинтересовался и поручил провести проверку в учреждении. Уголовное дело заведено по ч. 1 ст. 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей».

- В рамках расследования следователем СК проводится комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств случившегося, сбор и закрепление доказательственной базы, - сообщают в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

Сейчас следователи выясняют обстоятельства ЧП, в которой под угрозу было поставлено здоровье ребенка. По итогам этой работы следствием будут приняты необходимые меры для недопущения таких фактов впредь.

О скандальном событии мама девочки узнала от родителей других детей. По ее словам, посмотреть видео момента, когда ребенка ударили ей в детском саду не разрешали.

- Воспитательница прислала фотоотчет с синяками и говорила, что наша дочь ударилась. Заведующая тоже успокаивала нас с мужем. Но когда мы все же посмотрели видео, то обратились в полицию, - рассказывала мама девочки порталу «Е1».

В самом учреждении «КП-Екатеринбург» инцидент пообещали прокомментировать позже.