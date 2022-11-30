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НовостиПроисшествия30 ноября 2022 2:24

Глава СК РФ Бастрыкин заинтересовался частным садиком в Екатеринбурге, где ударили ребенка

Он поручил свердловским следователям отчитаться о проверке
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
Следственным отделом Ленинского района будет проведена проверка

Следственным отделом Ленинского района будет проведена проверка

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Глава СК РФ Александр Бастрыкин заинтересовался частным садиком в Екатеринбурге, где воспитательница ударила двухлетнюю девочку.

- Руководителю следственного управления СК России по Свердловской области поручено представить доклады о ходе процессуальной проверке, - сообщили в СК РФ.

Напомним, инцидент произошел 2 ноября. От удара малышка упала со скамейки. Мама девочки узнала о произошедшем от других родителей. Она обратилась в полицию.

Ранее в СК по Свердловской области сообщили, что следственным отделом Ленинского района будет проведена проверка. Следователи установят обстоятельства инцидента.