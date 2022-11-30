Глава СК РФ Бастрыкин заинтересовался частным садиком в Екатеринбурге, где ударили ребенка

Следственным отделом Ленинского района будет проведена проверка Фото: Алексей БУЛАТОВ

Глава СК РФ Александр Бастрыкин заинтересовался частным садиком в Екатеринбурге, где воспитательница ударила двухлетнюю девочку.

- Руководителю следственного управления СК России по Свердловской области поручено представить доклады о ходе процессуальной проверке, - сообщили в СК РФ.

Напомним, инцидент произошел 2 ноября. От удара малышка упала со скамейки. Мама девочки узнала о произошедшем от других родителей. Она обратилась в полицию.

Ранее в СК по Свердловской области сообщили, что следственным отделом Ленинского района будет проведена проверка. Следователи установят обстоятельства инцидента.