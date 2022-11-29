Пенсионерку сожгли двое, но перед законом ответит один из них Фото: Алексей БУЛАТОВ

Подросток, который заживо сжег пенсионерку в Алапаевске, избежал уголовной ответственности. Причина отказа в возбуждении уголовного дела – возраст подозреваемого.

Инцидент произошел 16 октября 2022 года. Вечером выпускник местной коррекционной школы и его 12-летний друг облили розжигом 69-летнюю пенсионерку и подожгли. От многочисленных ожогов женщина скончалась на месте. Старшему поджигателю – 16 лет.

О том, что в отношении младшего пиромана отказались заводить уголовное дело, указано в ответе областной прокуратуры на обращение депутата Госдумы Андрея Альшевских.

- В связи с недостижением несовершеннолетним П. возраста, с которого наступает уголовная ответственность, следственным отделом города Алапаевск СУ СК России по Свердловской области вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, - указывается в опубликованном Андреем Альшевских документе областной прокуратуры.

Подозреваемые облили розжигом 69-летнюю пенсионерку и подожгли. Фото: СУ СКР по Свердловской области

Старший подросток, который сжег пенсионерку, будет отвечать перед судом. Против него возбудили уголовное дело по статье п. п. «д», «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ «Убийство, совершенное с особой жестокостью».

В СУ СКР по Свердловской области провели проверку сразу же после ЧП. В конце октября уже было известно, что малолетним поджигателям в скором времени изберут меру пресечения.

- С участием сотрудников отдела криминалистики областного СКР проведён осмотр места происшествия, допрошен ряд свидетелей, назначены необходимые экспертизы, истребуется характеризующий материал в отношении указанных подростков. Мотивы и точные обстоятельства совершенного убийства в ходе расследования выясняются, - сообщали в СУ СКР по Свердловской области спустя несколько дней после трагедии.

Сразу после ЧП, школьники убежали с места преступления. Они пытались исправить ситуацию, позвав на помощь местных жителей. Но жертва погибла.

- Они стали стучаться в квартиры и сообщать, что на улице пожар и нужна вода. Одна из жительниц дала им ведро воды, и сама вышла во двор, где и увидела пострадавшую, после чего вызвала полицию, - уточнял пресс-секретарь регионального главка полиции Валерий Горелых.

В настоящий момент в СУ СКР по Свердловской области предоставить новую информацию не смогли.

В СУ СКР по Свердловской области провели проверку сразу же после ЧП Фото: Алексей БУЛАТОВ

«СЖЕГ, ПОТОМУ ЧТО У ВСЕХ ПРОСИЛА ДЕНЕГ»

Младший поджигатель после трагедии продолжал посещать занятия. Директор школы рассказывал, что у подростка были проблемы с агрессией. Старший, 16-летний подозреваемый в убийстве, имеет официальный диагноз.

- Не я ее поджигал. Ее поджег мой друг, с этой улицы. С ноги ударил – она упала. Он ее начал запинывать. Потом за соляркой сбегал или за бензином. Он ее поджег и она сгорела. Он мне сказал: «Встань на шухере». Он сказал, что она попрошайничает, у всех денег просит. Из-за этого он ее и сжег, - сказал 12-летний пироман.

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