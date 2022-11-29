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Происшествия29 ноября 2022 8:28

Один из подростков, который заживо сжег пенсионерку в Алапаевске, избежал наказания

Инцидент произошел 16 октября 2022 года
Виктория ЖУРАВЛЕВА
Виктория ЖУРАВЛЕВА
Пенсионерку сожгли двое, но перед законом ответит один из них

Пенсионерку сожгли двое, но перед законом ответит один из них

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Подросток, который заживо сжег пенсионерку в Алапаевске, избежал уголовной ответственности. Причина отказа в возбуждении уголовного дела – возраст подозреваемого.

Инцидент произошел 16 октября 2022 года. Вечером выпускник местной коррекционной школы и его 12-летний друг облили розжигом 69-летнюю пенсионерку и подожгли. От многочисленных ожогов женщина скончалась на месте. Старшему поджигателю – 16 лет.

О том, что в отношении младшего пиромана отказались заводить уголовное дело, указано в ответе областной прокуратуры на обращение депутата Госдумы Андрея Альшевских.

- В связи с недостижением несовершеннолетним П. возраста, с которого наступает уголовная ответственность, следственным отделом города Алапаевск СУ СК России по Свердловской области вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, - указывается в опубликованном Андреем Альшевских документе областной прокуратуры.

Подозреваемые облили розжигом 69-летнюю пенсионерку и подожгли. Фото: СУ СКР по Свердловской области

Подозреваемые облили розжигом 69-летнюю пенсионерку и подожгли. Фото: СУ СКР по Свердловской области

Старший подросток, который сжег пенсионерку, будет отвечать перед судом. Против него возбудили уголовное дело по статье п. п. «д», «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ «Убийство, совершенное с особой жестокостью».

В СУ СКР по Свердловской области провели проверку сразу же после ЧП. В конце октября уже было известно, что малолетним поджигателям в скором времени изберут меру пресечения.

- С участием сотрудников отдела криминалистики областного СКР проведён осмотр места происшествия, допрошен ряд свидетелей, назначены необходимые экспертизы, истребуется характеризующий материал в отношении указанных подростков. Мотивы и точные обстоятельства совершенного убийства в ходе расследования выясняются, - сообщали в СУ СКР по Свердловской области спустя несколько дней после трагедии.

Сразу после ЧП, школьники убежали с места преступления. Они пытались исправить ситуацию, позвав на помощь местных жителей. Но жертва погибла.

- Они стали стучаться в квартиры и сообщать, что на улице пожар и нужна вода. Одна из жительниц дала им ведро воды, и сама вышла во двор, где и увидела пострадавшую, после чего вызвала полицию, - уточнял пресс-секретарь регионального главка полиции Валерий Горелых.

В настоящий момент в СУ СКР по Свердловской области предоставить новую информацию не смогли.

В СУ СКР по Свердловской области провели проверку сразу же после ЧП

В СУ СКР по Свердловской области провели проверку сразу же после ЧП

Фото: Алексей БУЛАТОВ

«СЖЕГ, ПОТОМУ ЧТО У ВСЕХ ПРОСИЛА ДЕНЕГ»

Младший поджигатель после трагедии продолжал посещать занятия. Директор школы рассказывал, что у подростка были проблемы с агрессией. Старший, 16-летний подозреваемый в убийстве, имеет официальный диагноз.

- Не я ее поджигал. Ее поджег мой друг, с этой улицы. С ноги ударил – она упала. Он ее начал запинывать. Потом за соляркой сбегал или за бензином. Он ее поджег и она сгорела. Он мне сказал: «Встань на шухере». Он сказал, что она попрошайничает, у всех денег просит. Из-за этого он ее и сжег, - сказал 12-летний пироман.

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