Один из детей по-прежнему посещает школу Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Алапаевске 16-летний ученик коррекционной школы и его 12-летний друг заживо сожгли пенсионерку. Как стало известно «КП-Екатеринбург», на 69-летнюю женщину напали 17 октября. Примечательно, что младший из преступников по-прежнему посещает школу. Следственные органы уже запросили характеристику на него.

- Он перевелся к нам полтора года назад, сейчас учится в пятом классе, - рассказал «КП-Екатеринбург» директор школы, в которой учится один из пироманов. – Это настоящий шок для нас. Считаю, что все идет из семьи. Его мать может позволить себе общаться с другими матом в присутствии сына. У его друга есть официальный диагноз, они нашли друг друга. Он и вчера и сегодня посещал уроки. Видела его, поздоровалась. Но он считает, что со мной здороваться не обязательно. Как и с некоторыми учителями.

В СУ СКР по Свердловской области и региональном главке полиции пока не комментировали случившееся. В городской суд Алапаевска не поступало ходатайство об избрании меры пресечения для второго фигуранта.

- Ученик нашей школы был замечен в проявлениях жестокости по отношению к своим сверстникам. Мог пустить в ход кулаки, - добавил директор школы.

Напомним, что в Екатеринбурге суд отправил на 12 лет в колонию Анну Шехереву, которая сожгла бездомного. А в 2018 году банда малолетних отморозков убила инвалида Диму Рудакова. Тогда 13-летнюю участницу расправы определили в закрытую школу.

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