12-летний пироман избежит уголовного преследования. Фото: 4 Канал/СУ СКР по Свердловской области

В Свердловской области 16-летний выпускник коррекционной школы и его 12-летний друг сожгли заживо пенсионерку. Вечером 16 октября отморозки избили женщину, а затем облили соляркой и подожгли.

Журналисты «4 Канала» пообщались с младшим из фигурантов расследования, который, в силу возраста, избежит судимости. По словам ученика пятого класса, он и его подельник давно взяли на вооружение развлечение в виде избиения бездомных и малоимущих.

- Не я ее поджигал. Ее поджег мой друг, вот на этой улице. С ноги ударил – она упала. Он ее начал запинывать. Потом за соляркой сбегал или за бензином. Он ее поджег и она сгорела. Он меня попросил. Сказал «встань на шухере». Он сказал, что она попрошайничает, у всех денег просит. Из-за этого он ее и сжег, - сказал 12-летний пироман.

Ранее директор школы, в которой учится пятиклассник, рассказал о его проявлениях жестокости. Мальчик был замечен в избиении сверстников.

- Считаю, что все идет из семьи. Его мать может позволить себе общаться с другими матом в присутствии сына. У его друга есть официальный диагноз, они нашли друг друга. Он и вчера и сегодня посещал уроки. Видела его, поздоровалась. Но он считает, что со мной здороваться не обязательно. Как и с некоторыми учителями, - рассказывал «КП-Екатеринбург» директор школы.

Напомним, что 19 октября в Свердловском областном суде начнется рассмотрение уголовного дела банды из Верхней Пышмы. 20 апреля Леонид Тропин вместе с тремя друзьями похитил отца, а после сжег его в машине посреди леса.

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