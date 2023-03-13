Дмитрий Поснов скончался утром 3 марта Фото: соцсети

Старший инспектор ГИБДД полиции Заречного Дмитрий Поснов погиб в аварии под Курганом. По данным коллег старшего лейтенанта, 22 февраля мужчина отправился с женой и дочкой в Курганскую область на своем Nissan Almera. Вечером на 332-м километре трассы в иномарку влетал УАЗ, водитель которого выехал встречную полосу. Врачи боролись за жизнь полицейского больше недели. Дмитрий Николаевич скончался утром 3 марта.

- После окончания школы Дмитрий поступил в профтехучилище, получил рабочую специальность, затем работал токарем, с 2003 по 2005 год была у него служба в Воздушно-десантных войсках. После демобилизации поработал в аэропорту Кольцово, - рассказывают коллеги старшего лейтенанта.

У полицейского осталась жена и дочь Фото: ОМВД «Заречный»

Дмитрий Поснов начал служить в ГИБДД с 2009 года. За службу в милиции и полиции старший лейтенант полиции Дмитрий Поснов награжден медалями МВД России «За отличие в службе», многочисленными грамотами и благодарностями.

- Не верится, что наш коллега Дмитрий Поснов так рано ушел из жизни, мы, коллеги, будем помнить его таким, каким он был, скромным, вежливым, спокойным, хорошим сотрудником, человеком и настоящим полицейским. Вот такие полицейские должны служить в системе органов внутренних дел, - добавили в полиции Заречного.

Напомним, что в конце января на трассе под Тюменью в аварии погибла уроженка Свердловской области Мария Кукарская. Красавица ехала в Porsche Panamera своего ухажера. В феврале житель Волчанска погиб в аварии на трассе в ХМАО. Юноша приехал в гости к отцу, их автомобиль столкнулся с Ford Mondeo.