24-летний Дмитрий ехал с отцом на «Шевроле Нива» Фото: предоставлено Владимиром Кропачевым

Житель Волчанска Дмитрий А. скончался в аварии на трассе Тюмень - Ханты-Мансийск. По данным ГИБДД региона, 24-летний свердловчанин был пассажиром «Шевроле Нива». Как стало известно «КП-Екатеринбург», за рулем автомобиля был 46-летний отец парня Евгений, проживающий в Нефтеюганске. По предварительной информации, «Нива» выехала на встречную полосу и в лобовую столкнулась с «Форд Мондео».

Водитель иномарки Владимир Кропачев рассказал о случившемся.

Все, что осталось от иномарки Фото: предоставлено Владимиром Кропачевым

- Я ехал из Тюмени домой. На мое счастье, сработали все подушки безопасности, - объяснил в разговоре с «КП-Екатеринбург» житель Когалыма. – Отделался лишь ссадинами. «Нива» же не быстрый автомобиль, но пошел на обгон. Вероятно, тот водитель пытался обогнать фуру. Если бы перед ним была легковушка, то меня можно было увидеть. После столкновения мы вышли из машин. Он говорит: «Я сына угробил, машины угробил». Наверно, он был в шоковом состоянии. Поговорить толком не успели, его с сыном увезли в больницу. Потом мне сообщили, что парень скончался.

В «Форд» сработали подушки безопасности Фото: предоставлено Владимиром Кропачевым

Владимир поделился жуткими кадрами с места аварии. Водителю «Форда» госпитализация не потребовалась. Близкие Дмитрия подтвердили, что уралец ехал вместе с отцом. Однако сообщать детали трагедии отказались.

- Я пытался уйти от него на обочину. Он тоже туда свернул, и мы столкнулись. После такого автомобили восстанавливать бесполезно, - добавил Владимир Кропачев.

Фото: предоставлено Владимиром Кропачевым

Напомним, что в конце января на трассе под Тюменью в аварии погибла уроженка Свердловской области Мария Кукарская. Красавица ехала в Porsche Panamera своего ухажера. В результате ДТП также погибла собака девушки, вторую удалось найти спустя два дня.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Он спрашивал о ней каждые 20 минут, а утром сказали – «умерла»: что известно о девушке, погибшей в аварии с пьяным подростком (подробнее)