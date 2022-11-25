Власти надеются запустить ветку к 300-летию города Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мэрия Екатеринбурга внезапно объявила о планах запустить в Академический сразу два трамвайных маршрута. При этом каждый из них будет проходить через центральную часть города. Первый маршрут соеденит восьмой район с Эльмашем, второй – будет курсировать до конечной у ЦПКиО имени Маяковского.

Предполагаемые маршруты:

Вильгельма де Геннина – Серафимы Дерябиной – Волгоградская – Белореченская – Радищева – Московская – проспект Ленина – Луначарского – Тверитина – Мичурина (до остановочного пункта «ЦПКиО»);

Вильгельма де Геннина – Серафимы Дерябиной – Волгоградская – Белореченская – Радищева – Московская – Челюскинцев – Смазчиков – проспект Космонавтов – Фронтовых Бригад – Старых Большевиков (до остановочного пункта «Фрезеровщиков»).

Карта движения новых маршрутов Фото: Ксения КРИВОЩЕКОВА

Строительство трамвайной ветки в Академический началось в 2021 году. Изначально планировалось, что движение запустят в 2024 году, но позже мэр Алексей Орлов дал указание завершить работы к 300-летию города летом 2023-го. В конце лета была запущена трамвайная ветка с Эльмаша до Верхней Пышмы.