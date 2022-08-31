Запущено движение трамваев из Екатеринбурга в Верхнюю Пышму

Трамваи вышли на рейс в полдень 31 августа 2022 года Фото: Алексей БУЛАТОВ

Из Екатеринбурга в Верхнюю Пышму официально запущено трамвайное движение. Новые вагоны модели 71-911ЕМ «Львенок» с 31 августа начали движение от центра Верхней Пышмы до станции «Фрезеровщиков» на Эльмаше.

ЗАПУСК ВЕТКИ ОБСУЖДАЛИ С 2015 ГОДА

Событие местные жители ждали около четырех лет, хотя запуск ветки обсуждался властями еще с 2015 года. Планируется, что ежедневно трамваи будут перевозить около 11-ти тысяч пассажиров.

Из Екатеринбурга на «Львенке» приехал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев вместе с мэром Екатеринбурга Алексеем Орловым, экс-мэром Александром Высокинским и предпринимателем, почетным гражданином Свердловской области Андреем Козициным.

на рейс выпустили современные трамваи Фото: Алексей БУЛАТОВ

- С мая по август ветка проходила испытания. В плане безопасности, требования к строительству таких веток достаточно серьезные, поэтому испытания были проведены. Я помню, трамвай должен был пройти по веткам 20 тысяч раз. Сегодня на путь он встал в полном снаряжении, - заявляет губернатор Евгений Куйвашев.

Первые из пассажиров уже стоят толпой в ожидании первого рейса.

- Мы правда ждали запуска трамваев очень долго. Пока опробовать не успели, но выглядит красиво, статусно. Лично мне будет очень удобно, мы живем недалеко от остановки, надеемся, что это проще, чем на междугороднем автобусе, - рассказывает «КП Екатеринбург» жительница Верхней Пышмы.

Так выглядит терминал для оплаты проезда Фото: Алексей БУЛАТОВ

СКОЛЬКО БУДЕТ СТОИТЬ ПРОЕЗД

Новые вагоны примечательны не только внешним видом, но и высокой технологичностью. Внутри каждого трамвая есть климат-контроль и зарядное устройство для гаджетов, прямо на турникете.

Оплачивать проезд можно с помощью валидатора, на котором самостоятельно нужно выбрать стоимость проезда, он зависит от количества остановок, а затем поднести банковскую карту. Стоимость проезда - от 22 рублей до 38,5 рубля.

- Пока мы будем пассажирам помогать и объяснять, сколько будет стоить проезд, как его оплатить и какими карточками можно это сделать. Пожилым людям бывает трудно разобраться. Потом будет только бесконтактная оплата, - говорит один из кондукторов.

Время в пути от первой остановки «Трамвайное кольцо» до «Фрезеровщиков» составит около 25-30 минут, всего на маршруте 14 остановок. А интервал движения обещают каждые 7-20 минут, в зависимости от пика. Внутри вагона удобные сиденья расположены так, что сохраняется много свободного места, а также есть пандус для удобного заезда в трамвай детским коляскам и инвалидным креслам. В начале вагона расположен специальный экран, на котором указывается следующая остановка, время и температура.

Всего в регион прибыло восемь вагонов модели «Львенок». Ранее уже было известно, что новому маршруту присвоили трехзначный номер - №333, его протяженность составит 18 километров.

А это зарядка для гаджетов Фото: Алексей БУЛАТОВ

Общий вид салона в новом тармвае Фото: Алексей БУЛАТОВ