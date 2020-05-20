Власти Екатеринбурга внесли изменения в проект трамвайной ветки до Академического

20 Май 2020 2020-05-20T09:59:33+03:00

В новом проекте предполагается продлить ветку и установить новые автобусные остановки и «зебры» Фото: Алексей БУЛАТОВ

Предполагается продлить ветку и установить новые автобусные остановки и «зебры»

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Администрация Екатеринбурга подвела итоги общественных обсуждений о внесении изменений в проекты трамвайной ветки до Академического. Напомним, она пройдет от проспекта Академика Сахарова – по улицам Вильгельма де Геннина – Серафимы Дерябиной – Токарей – до улицы Татищева.

- В предлагаемые проекты внесены перспективные архитектурные решения для дальнейшего развития инфраструктуры мегаполиса. В частности, предполагается продление трамвайной линии, размещение новых автобусных остановок и регулируемых пешеходных переходов, - рассказал начальник Департамента архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений администрации Екатеринбурга Алексей Храмов.

Согласно новому проекту, трамвайная линия будет продлена по улице Вильгельма де Геннина, будет создано трамвайное кольцо в районе перекрестка Вильгельма де Геннина и Тимофеева-Ресовского. Планируется также установить автобусные обстановки и регулируемые пешеходные переходы.

ИСТОЧНИК KP.RU