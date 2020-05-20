Власти Екатеринбурга внесли изменения в проект трамвайной ветки до Академического
Администрация Екатеринбурга подвела итоги общественных обсуждений о внесении изменений в проекты трамвайной ветки до Академического. Напомним, она пройдет от проспекта Академика Сахарова – по улицам Вильгельма де Геннина – Серафимы Дерябиной – Токарей – до улицы Татищева.
- В предлагаемые проекты внесены перспективные архитектурные решения для дальнейшего развития инфраструктуры мегаполиса. В частности, предполагается продление трамвайной линии, размещение новых автобусных остановок и регулируемых пешеходных переходов, - рассказал начальник Департамента архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений администрации Екатеринбурга Алексей Храмов.
Согласно новому проекту, трамвайная линия будет продлена по улице Вильгельма де Геннина, будет создано трамвайное кольцо в районе перекрестка Вильгельма де Геннина и Тимофеева-Ресовского. Планируется также установить автобусные обстановки и регулируемые пешеходные переходы.
ИСТОЧНИК KP.RU