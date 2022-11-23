В Екатеринбурге пассажир и кондуктор подрались в микроавтобусе

В полиции дракой заинтересовались Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге произошла драка в микроавтобусе. Со слов очевидцев, вечером 22 ноября на маршруте №082 подрались неадекватный пассажир и кондуктор микроавтобуса. Что стало причиной драки неизвестно.

- Невменяемый наглый мужчина и кондуктор подрались, - отмечает «КП Екатеринбург» пассажирка микроавтобуса.

На видео видно, что мужчина угрожал кондуктору, толкал его и пытался зайти обратно в переполненный транспорт после того, как дебошира выгнали на улицу.

В транспортной компании «Уралтрансгрупп», которая обслуживает маршрут №082, уточнили, что об инциденте на данный момент не знают.

- Скорее всего, вопросом в нашей компании уже занимаются, лично я ничего не знаю. Госномер автобуса неизвестен, поэтому уточнить данные возможности нет, - объяснили «КП Екатеринбург» на горячей линии транспортной компании.

В полиции происшествием заинтересовались. Сейчас заявление от пострадавшего кондуктора, а также от «Уралтрансгрупп» не поступало. Очевидец, рассказавший о драке, на момент публикации уточнить обстоятельства отказался.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Екатеринбурге подрались водители трамваев. На остановке «Дом кино» подрались водители трамваев № 14 и № 21. Конфликт сняли на видео очевидцы. На кадрах видно, что мужчины дрались на улице. О причине драки неизвестно.