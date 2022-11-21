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НовостиПроисшествия21 ноября 2022 16:40

В Екатеринбурге подрались водители трамваев

Конфликт сняли на видео
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
Чтобы выяснить отношения, водители вышли на улицу

Чтобы выяснить отношения, водители вышли на улицу

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге на остановке Дом кино подрались водители трамваев №14 и №21. Конфликт сняли на видео очевидцы. На кадрах, опубликованных в telegram-канале «Бандитский центр 18+» видно, что мужчины дрались на улице. Что стало причиной драки неизвестно.

- Сообщений в полицию по данному факту не поситупало. Пострадавшие могут обратиться в ближайший территориальный ОВД, - рассказали «КП-Екатеринбург» в городском отделении по связям со СМИ УМВД России.

Напомним, ранее мы писали в Екатеринбурге кондуктор вытолкала из маршрутки мужчину, не оплатившего проезд. У него не оказалось с собой наличных денег, а карта по какой-то причине не сработала, хотя, как заверил пассажир, деньги на ней были.