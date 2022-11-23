Гончаренко возглавил «Урал» в середине августа Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Главный тренер «Урала» Виктор Гончаренко надеется, что победителем Чемпионата мира в Катаре станет сборная Аргентины во главе с Лионелем Месси. Для шестикратного обладателя Золотого мяча этот мундиаль станет последним. Накануне Аргентина сенсационно уступила аутсайдеру своей группы Саудовской Аравии (1:2).

К слову, персонально за Месси на этом ЧМ также болеет и президент екатеринбургского клуба Григорий Иванов.

- Если страны бывшего СССР не участвуют, то я болею за Аргентину. Это еще со времен Марадоны пошло. Вчера мы одним глазом смотрели. Надеюсь, они справятся с этой ситуацией, потому что они показывают высокий уровень по качеству и агрессии, которая от них исходит. Хотя поражение в первом матче это всегда не очень хорошо. Аргентина – мой фаворит, - подытожил Гончаренко.

Подводя итоги 2021 года белорусский специалист отметил, что уход Криштину Роналду из «Манчестер Юнайтед» может пойти на пользу обоим сторонам. Звезда сборной Португалии со скандалом покинул английский клуб после интервью, в котором раскритиковал владельцев и главного тренера Эрика Тен Хага.

- С большим уважением отношусь к Роналду, - добавил Виктор Гончаренко. - Еще со времен его первого прихода в «Манчестер Юнайтед». Но футбол это во многом движение. Криштиану остается великим футболистом. Сейчас очень важно прессинговать, оборонятся всем. И это сказывается в больших матчах, потому что если один игрок выпадает, то у тебя могут возникнуть проблемы. Думаю, что это тот случай, когда назрели изменения как для «Манчестера», так и для Криштиану.

Напомним, что накануне команда Гончаренко в серии пенальти обыграла ЦСКА.