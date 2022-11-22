В Екатеринбурге подростки вырвали у скульптуры военного из рук автомат Калашникова

Копию оружия школьники унесли с собой. Фото: УК «Академический»

В Екатеринбурге в Академическом районе трое школьников вырвали у скульптуры представителя сухопутных войск из рук автомат Калашникова. Фигура входит в композицию «Солдаты России». Противостояние подростков и статуи попало на видеокамеры. Ролик опубликовала управляющая компания «Академический».

- Сперва молодые люди попытались открепить автомат Калашникова у скульптуры бойца ВДВ, но солдат не поддался – оружие было крепко закреплено. Тогда подростки переключись на представителя сухопутных войск, фигура которого расположена спиной к камерам видеонаблюдения, - рассказали в УК.

При этом по Аллее Победы, где расположена скульптурная композиция, проходили люди. Они видели вандализм, но не остановили подростков. Копию автомата Калашникова школьники унесли с собой.

Председатель «Офицеров Академического» обратился в полицию. Фото: УК «Академический»

Председатель общественной организации «Офицеры Академического», узнав об инциденте, обратился в полицию. Благодаря записи с камеры, вандалов удалось быстро найти.

- Сами школьники пояснили, что хотели сфотографироваться с макетом автомата, а когда не смогли вернуть его на место, испугались и унесли с собой, - рассказали в городском УМВД «КП-Екатеринбург».

В отношении законного представителя одного из мальчиков силовики составили административный протокол по ст. 5.35 КоАП за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Материалы в отношении детей направлены в территориальную комиссию по делам несовершеннолетних. Копию автомата вернули представителям управляющей компании.

Ранее в сети появилось видео, как подростки жарили картошку на Вечном огне в Каменске-Уральском. При этом для готовки вместо сковороды или шампуров они использовали самокат. Инцидент произошел 13 сентября. Выяснилось, что на Вечном огне были школьники 11, 14,15 и 16 лет. Ими заинтересовалась прокуратура.