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Общество14 сентября 2022 10:07

Прокуратура заинтересовалась уральскими подростками, пожарившими картошку на Вечном огне

Ведомство организовало проверку
Анастасия ШИПИЦИНА
Анастасия ШИПИЦИНА
Инцидент на мемориале произошел 13 сентября

Инцидент на мемориале произошел 13 сентября

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Прокуратура начала проверку после сообщений о том, что подростки из Каменска-Уральского пожарили картошку на Вечном огне. Об этом сообщает надзорное ведомство Свердловской области.

- Прокуратура Каменска-Уральского организовала проверку по публикации СМИ об осквернении символа воинской славы, - говорится в сообщении.

Личности подростков уже установили. Ими оказались школьники 11, 14,15 и 16 лет. Прокуратура выяснит все обстоятельства случившегося и даст оценку не только действиям представителей несовершеннолетних, но и органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений среди подростков.

Ранее появилось видео, как подростки жарили картошку на Вечном огне в Каменске-Уральском. При этом для готовки вместо сковороды или шампуров они использовали самокат. Это произошло 13 сентября.