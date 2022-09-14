Прокуратура заинтересовалась уральскими подростками, пожарившими картошку на Вечном огне

Инцидент на мемориале произошел 13 сентября Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Прокуратура начала проверку после сообщений о том, что подростки из Каменска-Уральского пожарили картошку на Вечном огне. Об этом сообщает надзорное ведомство Свердловской области.

- Прокуратура Каменска-Уральского организовала проверку по публикации СМИ об осквернении символа воинской славы, - говорится в сообщении.

Личности подростков уже установили. Ими оказались школьники 11, 14,15 и 16 лет. Прокуратура выяснит все обстоятельства случившегося и даст оценку не только действиям представителей несовершеннолетних, но и органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений среди подростков.

Ранее появилось видео, как подростки жарили картошку на Вечном огне в Каменске-Уральском. При этом для готовки вместо сковороды или шампуров они использовали самокат. Это произошло 13 сентября.