В РЭК Свердловской области оправдали отмену ночного тарифа

Чтобы вернуть ночной тариф с 23 до 7 часов, нужно откорректировать тарифное расписание прибора учета Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жители Екатеринбурга и Свердловской области продолжают жаловаться на резкое повышение тарифа на электроэнергию. Особенно досталось собственникам частных домов, отапливаемых электрокотлами.

КОМАНДА ФАС

Многие свердловчане недовольны отменой ночного тарифа в выходные и праздничные дни, который позволял экономить на использовании электричества. Также после установления одноставочного тарифа, стоимость электричества одинакова для всех круглосуточно.

После жалоб уральцев лидер свердловских коммунистов Александр Ивачев обратился в Федеральную антимонопольную службу, откуда в начале марта пришел ответ.

- По сути ФАС говорит о том, что Региональная энергетическая комиссия приняла решение об отмене применения ночного тарифа в выходные дни по собственной инициативе, - говорит Алексей Ивачев.

При этом, в самой РЭК считают, что говорить о местной инициативе по отмене «тарифов выходного дня» некорректно.

- Действовавшая в регионе мера поддержки жителей в условиях внедрения ФАС России новой методики расчета тарифов привела к высокому росту дневной ставки зонного тарифа (+35%). Таким образом, отмена тарифа выходного дня стала вынужденной мерой, обусловленной решениями ФАС, - рассказывают в Региональной энергетической комиссии.

Здесь говорят, что предоставляемое жителям Свердловской области постановлением РЭК №211 право покупать электроэнергию в выходные и праздники по ночному тарифу нарушает один из пунктов Основ ценообразование, на что указано в приказе ФАС.

Электроэнергия существенно подорожала с начала года Фото: Алексей БУЛАТОВ

Из-за этого Федеральная антимонопольная служба в приказе потребовала исключить дальнейшее нарушение этого пункта. Такое же требование в адрес правительства в начале 2023 году направляла прокуратура.

- Основы ценообразования действительно содержат норму, по которой потребитель должен написать заявление гарантирующему поставщику, чтобы выбрать тариф. Однако ее применение оправдано лишь в том случае, когда приборы учета работают корректно. Отказ от «скидки выходного дня» привел к тому, что характеристики работы счетчиков перестали соответствовать требованиям законодательства, - сообщает РЭК.

В такой ситуации единственное верное решение – перевод всех потребителей на одноставочный тариф, что и было сделано в январе. При этом, в Региональной энергетической комиссии утверждают, что такой тариф большинству уральцев выгоден.

СЧИТАЕМ НА ПАЛЬЦАХ, ПЛАЧЕМ И ПЛАТИМ

Но с таким мнением согласны не все. Так, по словам эксперта в сфере ЖКХ Оксаны Курбатовой, которая привела конкретные цифры расчетов.

- В 2022 году дневной тариф стоил около 5,16 рубля, а ночной – чуть больше 2 рублей. Допустим, год назад я потребляла сто киловатт по одному тарифу, и сто – по другому тарифу. Сейчас первый тариф стал 5,15 рубля, то есть остался почти таким же, а второй стал тоже стоить 5,15 рубля. Начисления за электроэнергию у людей выросли на 40%, - говорит Оксана Курбатова в беседе с «КП-Екатеринбург».

Для того, чтобы вернуть ночной тариф, который будет действовать после перепрограммирования счетчика с 23 до 7 часов, нужно обратиться в ресурсоснабжающую организацию, которая откорректирует тарифное расписание прибора учета. Эта мера поможет снизить плату жителям частных домов с электрическим отоплением, и тем, кто потребляет значительное количество электричества ночью.

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