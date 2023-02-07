«А перерасчет будет?»: жителю Екатеринбурга плату за электричество повысили на 60%

За январь владельцам частных домов придется заплатить на несколько тысяч больше Фото: Олег УКЛАДОВ

В январе в Свердловской области ввели новые тарифы на электроэнергию, а также отменили действие ночного тарифа в выходные и праздничные дни. Но есть еще одно нововведение, которое больнее всего ударило по жителям частных домов, обогревающим дом электроэнергией.

Речь об уравниловке – всех потребителей перевели на усредненный одноставочный тариф вместо тарифа «день-ночь». Для возврата на этот тариф счетчики нужно перепрограммировать, но это дело времени – очередь там длинная. А до возврата жителям частного сектора с электрокотлами насчитывают в полную силу.

- Эксперты-энергетики после обновления тарифа сказали прессе, что существенных изменений уральцы не ощутят. Похоже, наши «эксперты» в очередной раз ошиблись. Не подумали они, что в Свердловской области кроме квартир есть еще и частные дома, и далеко не все они подключены к газу, - рассказывает «КП-Екатеринбург» житель частного дома Денис. – В итоге частные дома, вынужденные отапливаться электричеством, получили новые квитанции за январь 2023 года с суммами в 1,5 – 2 раза больше, чем в декабре.

Счет за декабрь 2022 года. Фото: читатель "КП-Екатеринбург"

Денис проживает в частном доме с электроотоплением в поселке Ржавец, в границах Екатеринбурга. В декабре за электроэнергию ему насчитали 12 700 рублей, а за январь - уже 19 900 рублей. То есть рост после введения новых тарифов и методик расчета составил сразу 57%. А ведь сколько нам твердили власти заветную цифру в 9% - та самая красная черта, за которую чиновники обещали не переходить при повышении тарифов. А потом легко перешли. И по энергетике, и по капремонту (рост по Свердловской области – 40%).

По словам Дениса, проблема не столько в повышении тарифов, сколько в том, что людям не дали возможность заранее перед ростом цен перепрограммировать приборы учета для использования тарифа «день-ночь».

- Даже сейчас, когда тарифы уже действуют, энергосбытовые компании так и не решили, когда и за чей счет будет производиться перепрограммирование счетчиков. А у нас есть вопрос поважнее: а будет ли произведен перерасчет?

Счет за январь 2023. Фото: читатель "КП-Екатеринбург"

Напомним, что все началось с резкого повышения тарифов на электроэнергию в Свердловской области с 1 декабря 2022 года. Рост составил порядка 35%. Федеральная антимонопольная служба постановление о повышении тарифов Региональной энергетической комиссии отменила 28 декабря, предписав РЭК в январе принять адекватные тарифы на свет.

В итоге в январе всех перевели на одноставочный тариф. Он не подходит жителям частных домов, которые много пользуются электричеством для обогрева дома, а днем ставят котел на поддержание тепла.

«Никакой паники не нужно!», «Не трогайте приборы учета!» - говорили эксперты в январе.

- Для жителей многоквартирных домов выгоднее использовать одноставочный тариф, а для частного сектора с электроотоплением – тариф «день-ночь». Сроки программирования законодательно не установлены, - рассказывает представитель ОАО «МРСК-Урал» Владимир Черепков.

При этом важно для потребителя самому обратиться в энергосбытовую компанию, а не ждать, пока придут со своими услугами мошенники.

Для перепрограммирования счетчиков нужно обратиться к специалистам Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Если предложат перепрограммировать, это мошенники. Деньги возьмут, приборы повредят, но услугу не окажут, - говорит представитель Свердловского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Наталья Разумова.

ВОПРОС

Как вернуть ночной тариф жителям частного сектора?

Для этого нужно обратиться в энергосбытовую компанию. Они сделают перевод на нужный тариф, отредактировав тарифное расписание. Это делается в порядке очереди после обращения к энергетикам.

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