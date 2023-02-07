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Недвижимость7 февраля 2023 12:14

«А перерасчет будет?»: жителю Екатеринбурга плату за электричество повысили на 60%

Житель Екатеринбурга обвинил энергетиков в непродуманном повышении тарифов на свет
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
За январь владельцам частных домов придется заплатить на несколько тысяч больше

За январь владельцам частных домов придется заплатить на несколько тысяч больше

Фото: Олег УКЛАДОВ

В январе в Свердловской области ввели новые тарифы на электроэнергию, а также отменили действие ночного тарифа в выходные и праздничные дни. Но есть еще одно нововведение, которое больнее всего ударило по жителям частных домов, обогревающим дом электроэнергией.

Речь об уравниловке – всех потребителей перевели на усредненный одноставочный тариф вместо тарифа «день-ночь». Для возврата на этот тариф счетчики нужно перепрограммировать, но это дело времени – очередь там длинная. А до возврата жителям частного сектора с электрокотлами насчитывают в полную силу.

- Эксперты-энергетики после обновления тарифа сказали прессе, что существенных изменений уральцы не ощутят. Похоже, наши «эксперты» в очередной раз ошиблись. Не подумали они, что в Свердловской области кроме квартир есть еще и частные дома, и далеко не все они подключены к газу, - рассказывает «КП-Екатеринбург» житель частного дома Денис. – В итоге частные дома, вынужденные отапливаться электричеством, получили новые квитанции за январь 2023 года с суммами в 1,5 – 2 раза больше, чем в декабре.

Счет за декабрь 2022 года. Фото: читатель "КП-Екатеринбург"

Счет за декабрь 2022 года. Фото: читатель "КП-Екатеринбург"

Денис проживает в частном доме с электроотоплением в поселке Ржавец, в границах Екатеринбурга. В декабре за электроэнергию ему насчитали 12 700 рублей, а за январь - уже 19 900 рублей. То есть рост после введения новых тарифов и методик расчета составил сразу 57%. А ведь сколько нам твердили власти заветную цифру в 9% - та самая красная черта, за которую чиновники обещали не переходить при повышении тарифов. А потом легко перешли. И по энергетике, и по капремонту (рост по Свердловской области – 40%).

По словам Дениса, проблема не столько в повышении тарифов, сколько в том, что людям не дали возможность заранее перед ростом цен перепрограммировать приборы учета для использования тарифа «день-ночь».

- Даже сейчас, когда тарифы уже действуют, энергосбытовые компании так и не решили, когда и за чей счет будет производиться перепрограммирование счетчиков. А у нас есть вопрос поважнее: а будет ли произведен перерасчет?

Счет за январь 2023. Фото: читатель "КП-Екатеринбург"

Счет за январь 2023. Фото: читатель "КП-Екатеринбург"

Напомним, что все началось с резкого повышения тарифов на электроэнергию в Свердловской области с 1 декабря 2022 года. Рост составил порядка 35%. Федеральная антимонопольная служба постановление о повышении тарифов Региональной энергетической комиссии отменила 28 декабря, предписав РЭК в январе принять адекватные тарифы на свет.

В итоге в январе всех перевели на одноставочный тариф. Он не подходит жителям частных домов, которые много пользуются электричеством для обогрева дома, а днем ставят котел на поддержание тепла.

«Никакой паники не нужно!», «Не трогайте приборы учета!» - говорили эксперты в январе.

- Для жителей многоквартирных домов выгоднее использовать одноставочный тариф, а для частного сектора с электроотоплением – тариф «день-ночь». Сроки программирования законодательно не установлены, - рассказывает представитель ОАО «МРСК-Урал» Владимир Черепков.

При этом важно для потребителя самому обратиться в энергосбытовую компанию, а не ждать, пока придут со своими услугами мошенники.

Для перепрограммирования счетчиков нужно обратиться к специалистам

Для перепрограммирования счетчиков нужно обратиться к специалистам

Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Если предложат перепрограммировать, это мошенники. Деньги возьмут, приборы повредят, но услугу не окажут, - говорит представитель Свердловского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Наталья Разумова.

ВОПРОС

Как вернуть ночной тариф жителям частного сектора?

Для этого нужно обратиться в энергосбытовую компанию. Они сделают перевод на нужный тариф, отредактировав тарифное расписание. Это делается в порядке очереди после обращения к энергетикам.

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