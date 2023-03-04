Уже четыре дня замерзает на улице: волонтеры просят екатеринбуржцев помочь в поисках потерявшейся иностранной девочки

Девочка одета в яркую розовую куртку. Она может укрываться от холода в подъездах домов Фото: предоставлено поисковым отрядом «ЛизаАлерт»

Уже четыре дня в Екатеринбурге ищут 16-летнюю девочку Айгуль Ташполотову. Она потерялась 28 февраля после того, как ушла с адреса ул. Черепанова, д.6.

Ее поисками занят весь личный состав полиции Екатеринбурга, а также волонтеры из поисковых отрядов. Они обращаются ко всем жителям города с просьбой проявлять внимательность на улицах города, чтобы не упустить девочку из вида, если она окажется рядом.

- Пусть люди обращают внимание на очень яркую одежду. Девочка была в розовой куртке, темных штанах, черных сапогах и черной шапке. С собой у нее был голубой рюкзак, - уточняют в поисковом отряде Лиза.Алерт.

Фото: предоставлено поисковым отрядом «ЛизаАлерт»

Ситуация осложняется тем, что девочка совсем не владеет русским языком. К тому же она совершенно не ориентируется в городе. В Екатеринбург ее семья приехала около месяца назад и родители ребенка тоже плохо говорят на русском языке.

- Она находится на улице уже несколько дней. Она скорее всего замерзла, может в подъезде где-нибудь греется. Необходимо, чтобы люди обращали внимание на девушек в яркой розовой куртке, которые одиноко стоят. Это очень важно.

Все, кто видел пропавшую девочку, могут сообщить об этом по следующим номерам: - В поисковой отряд 8(800)700-54-52. Также по номеру 112. Либо по номеру инфорга поискового отряда Екатерины 89530530483.

- В полицию об этом можно сообщить по номерам: 8(343)356-42-09, либо 02, либо 102 (по мобильному).