В Екатеринбурге четыре дня ищут пропавшую 16-летнюю девушку

По данным полиции, девушка ранее из дома не уходила Фото: предоставлено отделением по связям со СМИ УМВД по Екатеринбургу

В Екатеринбурге сотрудники полиции объявили в розыск 16-летнюю девушку Айгул Ташполотову. По данным полиции, 28 февраля он ушла от дома на улице Черепанова и до настоящего момента ее местонахождение не известно.

- На розыск несовершеннолетней ориентирован личный состав екатеринбургской полиции, - прокомментировали в отделении по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга. - На момент ухода была одета в черную шапку, розовый пуховик, черный штаны, черные сапоги. При себе имела рюкзак голубого цвета.

В полиции отмечают, что ранее девушка из дома не уходила. При этом русский язык она не знает. Всех, кто знает что-либо о местонахождении девушки, сотрудники полиции просят позвонить им по телефонам: 8(343)356-42-09, либо 02, либо 102(по мобильному).