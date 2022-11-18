Участники банды заманивали парней в квартиры Фото: МВД по Екатеринбургу

В Екатеринбурге будут судить 14 участников банды, разводивших мужчин на деньги при помощи школьниц. Как сообщил руководитель третьего отдела по расследованию особо важных дел СК по Свердловской области Александр Сапегин, 11 молодых людей от 1986 до 2005 годов рождения и три девушки, в том числе несовершеннолетние, обвиняются по ст. 163 УК РФ (вымогательство).

- Проведены осмотры места происшествия, предметов и документов, проанализирован большой объем переписки обвиняемых и потерпевших в социальных сетях, осуществлены допросы, очные ставки, проверки показаний на месте. Также по делу проведено несколько десятков судебных экспертиз, - рассказали в СК по Свердловской области.

Также, по данным прокуратуры, некоторых участников банды привлекут к ответственности за то, что их, не достигшие 18 лет, подруги пили с ними алкоголь и под их влиянием совершали преступления.

Организовал банду в 2020 году на тот момент 25-летний молодой человек. Он собрал своих знакомых и договорился с ними разводить на деньги мужчин по придуманной им схеме. Девушки - участницы банды вступали в переписку с мужчинами, познакомившись с ними на сайте знакомств, затем договаривались встретиться в определенно месте. При встрече они какое-то время мило беседовали, иногда пили алкоголь.

Затем к ним вламывались парни и говорили, что они общественники, которые выявляют мужчин, пытающихся вступать в интимную связь с несовершеннолетними. При этом они снимали видео, угрожали выложить его в интернет и обещали сообщить обо всем в полицию. Один из пострадавших после, того как попался на удочку злоумышленников, сам пошел к силовикам.

- В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска данного подразделения были установлены не только участники преступной группы, но и другие пострадавшие. В процессе работы по делу полиции удалось задержать подозреваемых, а также выявить и задокументировать целую серию преступлений, совершенных ими в городе Екатеринбурге, - рассказали в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу.

Всего было установлено 11 пострадавших. Банда «заработала» на них около 700 тысяч рублей.

Уголовное дело направлено в Октябрьский районный суд Екатеринбурга.

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