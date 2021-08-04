В Екатеринбурге задержали банду, которая разводила мужчин на деньги при помощи школьницы

Задержаны: 26-летний Александр Лачин. 25-летнего Туратбек Казикулов и 23-летний Иосиф Лачин

В Екатеринбурге задержали банду, которая зарабатывала на тех, кто желал познакомиться с девушкой. Схема была простой: мужчины знакомились в Интернете с девушкой, договаривались о встрече, но вместо свиданий их ожидали парни с битами.

На эту удочку попался и 37-летний Александр из Екатеринбурга.

- Есть такое приложение для знакомств. Называется «Друг вокруг». Там я познакомился с симпатичной девушкой по имени Ксюша. Она рассказала, что ей 18 лет, она поругалась с родителями и съехала от них, сняв квартиру в Компрессорном. Начали общаться, - вспоминает Александр. – Через пару недель решили встретиться. Она сама позвала меня в гости. Перед встречей я купил бутылку вина, закуску - все, как она просила.

Александр знакомился с девушкой с фотографии, но на встречу Ксения пришла не одна. Фото: предоставлено героем публикации

Девушка встретила Александра в своей квартире по адресу Прибалтийская, 11. Они мило общались, распечатали вино, а как только выпили, в квартиру залетели четверо крепких парней. Они заявили, что Ксюше вовсе не 18, а 17 лет. А Александр может надолго «присесть за растление малолетних». Естественно все происходящее они снимали на мобильные, а после стали требовать с мужчины 30 тысяч рублей. В случае отказа они угрожали слить видео на You-Tube.

- Я тогда ответил, что пусть выкладывают, куда хотят. Денег у меня нет. После этого они снизили цену до 20 тысяч, а после моего отказа согласились уже на 10, - вспоминает Александр. – В ходе «торгов» я согласился дать девушке две тысячи, за артистизм.

Александр еще легко отделался, поэтому не стал обращаться в полицию. Но согласно данным от Свердловского МВД от действий банды пострадали и другие мужчины. Сейчас часть участников группировки поймана. Уголовное дело расследуется в отношении 25-летнего Туратбека Казикулова, 23-летнего Иосифа Лачина и 26-летнего Александра Лачина. Кроме них в банду входили еще несколько человек, а также несовершеннолетняя девушка. «Работали» парни с 2016 года. Сидели на таких сайтах, как «Друг вокруг», «Мамба» и «Чпокинг»

- Потерпевших избивали, шантажировали, угрозами вымогали у них денежные средства для того, чтобы не сообщать в правоохранительные органы, - уточняют в ГУ МВД по Свердловской области.

По данным регионального следственного комитета возбуждено и рарсследуется уголовное дело по ст. 163 УК РФ «Вымогательство».

Полиция просит всех, кто пострадал от действий банды, обратится в Дежурную часть ОБОП УУР ГУ МВД России по Свердловской области по телефону 297-55-55. Конфиденциальность гарантируется.