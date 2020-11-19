Ксения выложила на сайт знакомств свое настоящее фото. Фото: предоставлены героем публикации

В Екатеринбурге появилась новая схема развода мужчин. Жертвой вымогателей становятся мужчины, желающие провести время с симпатичной девушкой. На практике вместе с красоткой на свидание приходят ее друзья, которые начинают вымогать деньги.

О том, как работает эта схема «КП-Екатеринбург» рассказал один из пострадавших мужчин, 37-летний Александр.

ПОЗНАКОМИЛСЯ С КРАСАВИЦЕЙ НА САЙТЕ ДЛЯ ЗНАКОМСТВ

- Есть такое приложение для знакомств. Называется «Друг вокруг». Там я познакомился с симпатичной девушкой по имени Ксюша. Она рассказала, что ей 18 лет, она поругалась с родителями и съехала от них, сняв квартиру в Компрессорном. Начали общаться, - вспоминает Александр.

Общение длилось несколько дней, затем Александр предложил Ксении встретиться. Девушка была не против, и сама пригласила мужчину к себе домой.

- Никаких пошлых тем не обсуждали. Просто договорились, что встретимся и пообщаемся вживую, - вспоминает Александр.

Хотя мужчина не скрывает, что симпатичная девушка произвела не него впечатление.

В середине ноября Александр приехал к дому Ксюши на Прибалтийской,11. Перед этим он зашел в магазин.

- Купил вина, какие-то закуски, стики для IQOS, как она попросила, - вспоминает Александр.

Ксюша встретила его у подъезда дома. Мужчина с радостью для себя отметил, что на него смотрела та же девушка, что и на фото из приложения «Друг вокруг».

В КВАРТИРЕ ПОЯВИЛИСЬ АГРЕССИВНЫЕ ПАРНИ

- Зашли с ней в квартиру на первом этаже. Я открыл вино. Только пригубили и тут… В комнату вошли сразу четыре парня. На вид лет по 20. Каждый держал в руках телефон и записывал видео, - рассказывает мужчина.

Незваные гости заявили, что Ксении на самом деле не 17 лет. А еще парни сказали, что они – общественники, которые выявляют мужчин, пытающихся вступать в интимную связь с несовершеннолетними. Пообещали сдать Александра в полицию и «прославить» его в интернете, выложив ролик с ним на YouTube.

- Двое вели себя более менее нормально, а двое других начали «быковать», общались довольно агрессивно. Но не на того напали! Я не испугался. Сказал, что пришел к девушке вовсе не за тем, о чем они подумали, а для того, чтобы поддержать ее в непростой ситуации из-за ссоры с родителями. И вообще сказал, что я тоже хочу присоединиться к ним и вместе выявлять тех, кто растлевает «малолеток», - рассказывает Александр.

Но визитеры ответили, что «команда» у них уже собрана и новые члены в ней пока не нужны. В ходе дальнейшего разговора они сказали Александру, что ему нужно сделать, чтобы не стать «звездой YouTube».

- Говорят: давай нам 30 тысяч, и мы удалим видео, прямо здесь, при тебе. Но я ответил, что пусть выкладывают, куда хотят. Денег у меня нет. После этого они снизили цену до 20 тысяч, а после моего отказа согласились уже на 10, - вспоминает мужчина. В ходе «торгов» я согласился дать девушке две тысячи, за артистизм, - подвел итог Александр.

После этого двое парней удалили видео с ним, но вот двое других это делать отказались.

Теперь мужчина периодически просматривает Сеть, проверяя, не появилось ли там видео с его участием.

Поразмыслив, Александр решил не обращаться в полицию. Но решил предупредить о подобном способе «развода» других мужчин.

В полиции Екатеринбурга рассказали, что такая преступная схема им известна. В городе уже происходили подобные случаи.

- Ранее в полицию поступали сообщения о подобных противоправных действиях. В каждом случае органами внутренних дел проводились проверки, при наличии состава преступления возбуждалось уголовное дело, - рассказали «КП» в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу. - Полиция рекомендует гражданам, ставшим жертвой подобных посягательств, обращаться в правоохранительные органы. Это поможет быстрее установить личности злоумышленников и пресечь их незаконные действия.

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