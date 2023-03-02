В Новоуральске ФСБ задержала 44-летнего мужчину, который готовил теракт

По данным ведомства, злоумышленник намеревался поджечь административное здание Фото: Алексей БУЛАТОВ

ФСБ задержала в Новоуральске 44-летнего мужчину, который собирался совершить теракт. По месту жительства у него нашли и изъяли три самодельных зажигательных устройства, а также вещества, предназначенные для их изготовления.

По данным ведомства, злоумышленник намеревался поджечь административное здание, однако преступление удалось предотвратить.

- Следственным подразделением органов безопасности возбуждено и расследуется уголовное дело по статье 205 УК РФ «Приготовление к террористическому акту». Оперативно-розыскные продолжаются. Преступнику избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - уточнили в пресс-службе УФСБ по Свердловской области.

Возбуждено уголовное дело по статье 205 УК РФ «Приготовление к террористическому акту» Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ранее стало известно, что ФСБ задержала трех человек, которые готовили и осуществляли теракты на железных дорогах в Свердловской области. Как сообщает «Интерфакс», задержанные действовали «по заданию украинских радикалов».

Возбуждены уголовные дела по статьям 205 «Террористический акт» и 205.1 «Содействие террористической деятельности» УК РФ. Фигурантам грозит от 12 лет до пожизненного лишения свободы.