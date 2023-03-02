Позвонить на горячую линию теперь можно в любой рабочий день Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области с 1 марта 2023 года запустили работу горячей линии по перерасчету коммунальных платежей. Сначала в графике работы диспетчеров по приему звонков была указана только среда. На следующей неделе среда выпадает на 8 марта, то есть это праздничный день. Потом среда приходится только на 15 марта, хотя оплатить квитанции, не получив пеней, нужно до 10 числа.

В связи с этим, в четверг, 2 марта, Госжилстройнадзор опубликовал обновленный график работы горячей линии по вопросам начисления платы за услуги ЖКХ. Звонки принимаются с понедельника по четверг с 9 до 17 часов, и в пятницу с 9 до 16 часов.

Телефоны для обращения на горячую линию по перерасчету платежей ЖКХ

Екатеринбург, Арамиль, Березовский: 8-343-312-07-50

Восточный управленческий округ Свердловской области: 8-34355-6-41-45

Горнозаводский управленческий округ Свердловской области: 8-34354-8-52-30

Западный управленческий округ Свердловской области: 8-34397-3-21-64

Северный управленческий округ Свердловской области: 8-34385-6-67-80

Южный управленческий округ Свердловской области: 8-34393-2-33-88

Телефоны горячих линий в Свердловской области Фото: Ксения КРИВОЩЕКОВА

Напомним, что в начале 2023 года жителей Свердловской области возмутило повышение тарифов на электроэнергию и капитальный ремонт. Многие недовольны начислением огромных сумм за сбор, вывоз и утилизацию мусора.

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