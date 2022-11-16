Девятиклассница утверждала, что искала друзей. Фото: соцсети

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела о групповом изнасиловании 15-летней ученицы коррекционной школы. Обвинение предъявлено известному онкологу Ивану Собачеву, риелтору Оксане Гортинской и отставному генералу Рамилю Гилязову.

В распоряжении «КП-Екатеринбург» появились показания несовершеннолетней. На допросах Юлия (имя изменено – прим.ред) подробно рассказала, как познакомилась с военным пенсионером.

«ХОТЕЛА ПОДРУЖИТЬСЯ»

«У меня в сотовом телефоне было установлено приложение «Телеграм». В марте 2022 года, насколько я помню, 09.03.2022, я зарегистрировалась в группе знакомств «ищу парня, девушку, подругу, друга», так как хотела подружиться с кем-нибудь, ничего больше не хотела. Мне написал пользователь «Володя Петров». Мужчина начал со мной общаться, представился Ромой. Начал приглашать меня к себе для того, чтобы провести время вместе. Также предлагал употреблять наркотики, но я отказалась, так как ранее наркотики не употребляла, я хотела просто встретиться. 11 марта Роман вызвал мне такси, и я приехала к нему в ту же квартиру, в которой я потом показывала, где все произошло. Когда я приехала к Гилязову 11 марта, он встретил меня у дома, мы просто познакомились, он спросил, сколько мне лет. Я сказала, что мне 15 лет. Мы просто болтали на общие темы, а затем я сказала, что мне нужно уехать. Он вызвал мне такси.

Впоследствии я и Гилязов периодически не так часто созванивались и переписывались в «Телеграме». В ходе общения мы не обсуждали возможность полового акта», - говорится в показаниях потерпевшей.

По версии следствия, взрослая компания и ранее снимала квартиры для распития спиртного Фото: Олег ГАЛИМОВ

По словам потерпевшей, 25 марта ее вновь пригласили в гости. Школьница попросила вызвать такси и приехала к многоэтажке на Союзной, 2. По приезду она поднялась в съемную квартиру на седьмом этаже, где был Гилязов. Ранее в день знакомства девятиклассница получила сообщение: «Мы пара МЖ. Можно просто пообщаться, без интима всякого»

«Насколько я помню, при второй встрече, я ему напомнила, что мне пятнадцать. Но в какой момент это было, я сейчас не помню. Полагаю, что это было в самом начале всех событий. Поскольку я потом была под наркотиком и слабо понимала, что происходит. Я ехала и не предполагала, что может произойти то, что потом произошло. Интим. Я думала, будет мирное общение, поболтаем, попьем чай. Из-за того, что Гилязов все время писал мне и предлагал наркотики, у меня возник интерес попробовать. Однако потом, когда я пришла в квартиру и увидела [наркотик] перед собой и сначала не захотела. Однако впоследствии все-таки употребила», - добавила школьница.

БЫЛА В БЕСПОМОЩНОМ СОСТОЯНИИ

По данным источника «КП-Екатеринбург», эксперты пришли к выводу, что девочка не осознавала в полной мере события той ночи.

- Следствие считает, что она была в беспомощном состоянии. Никто из фигурантов уголовного дела свою вину не признает. До 18 ноября стороны должны ознакомиться с обвинительным заключением, - пояснил инсайдер.

Сейчас Иван Собачев и Оксана Гортинская находятся на свободе. Им предъявлены обвинения по пункту «а» части 3 статьи 131 «Изнасилование», и по пункту «а» части 3 статьи 132 «Насильственные действия сексуального характера».

Известный онколог Иван Собачев продолжил работать после выхода из СИЗО Фото: Алексей БУЛАТОВ

С момента задержания Рамиль Гилязов продолжает находиться под стражей. Кроме выше указанных статьей его обвиняют по 230 УК «Склонение к потреблению наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов».

Адвокаты обвиняемых воздержались от комментариев, сославшись на подписку о неразглашении. Мать потерпевшей отказалась общаться с корреспондентом «КП-Екатеринбург».

В СУ СКР по Свердловской области не комментируют ход расследования уголовного дела.

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