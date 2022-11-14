В Нижнем Тагиле семейная пара попалась на попытке сбыта 2.3 килограмма наркотиков

На улице Авангардной оперативники остановили иномарку Citroën. Фото: предоставлено В.Н. Горелых

В Нижнем Тагиле семейная пара попалась на изготовлении и попытке сбыта наркотиков, полицейские изъяли больше 2.3 килограмма запрещенных веществ. По предварительным данным, сотрудники правоохранительных органов отрабатывали оперативную информацию.

На улице Авангардной оперативники остановили иномарку Citroën, за рулем которой находился 33-летний мужчина, на пассажирском сидении была его 41-летняя супруга. В салоне полицейские обнаружили предметы, которые прямо указывали на незаконную деятельность пары.

- На место происшествия выехала следственно-оперативная группа ОВД, представителями которой была изъята полимерная емкость с мефедроном общей массой порядка 2,3 килограмма, а также посуда, реагенты, респираторы, перчатки и другие важные улики, - отметил начальник пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

В салоне полицейские обнаружили предметы, которые прямо указывали на незаконную деятельность пары. Фото: предоставлено В.Н. Горелых

Уже в отделении выяснилось, что пара и ранее имела проблемы с законом, мужчина был судим за хранение наркотиков, мошенничество и кражу, а его супруга – за умышленное причинение вреда здоровью.

Пара не стала отпираться и рассказала, что идея поработать «химиком-закладчиком» пришла в голову мужчине. Для этого он закупил химические реактивы, под селом Петрокаменском были изготовлены запрещенные вещества.

- В отношении обоих фигурантов возбуждены и расследуются уголовные дела по статье «Незаконное производство и покушение на сбыт наркотиков в особо крупном размере». Мужчина заключен под стражу, в отношении женщины избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, - добавил полковник Горелых.

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