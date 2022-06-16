В Верхней Пышме силовики накрыли нарколабораторию двух братьев

Мужчины специально купили частный дом в городском округе Верхняя Пышма для лаборатории. Фото: МО МВД «Верхнепышминский»

В Верхней Пышме полиция накрыла нарколабораторию по производству мефедрона. Ее держали в частном доме братья 29 и 25 лет, сообщает МО МВД «Верхнепышминский».

- При опросе один из задержанных пояснил, что брат (второй подозреваемый) работал курьером на одной из площадок сети «Интернет», а также создал сайт, где в последующем планировал сбывать наркотики, - рассказали силовики.

При задержании полиция изъяла около 2,5 килограммов мефедрона. Фото: МО МВД «Верхнепышминский»

Он и предложил родственнику стать химиком и варить наркотики. Братья тщательно готовились к открытию наркобизнеса. Они изучили всю доступную информацию о том, как делать мефедрон. Также мужчины купили частный дом в городском округе Верхняя Пышма. Там на втором этаже они и обустроили лабораторию.

При задержании полиция изъяла около 2,5 килограммов мефедрона. Подозреваемые собирались сбыть наркотик через закладки. Полиция возбудила уголовное дело.