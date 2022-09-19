В Екатеринбурге местного жителя будут судить за производство 27 килограммов наркотиков

Нарколаборатория располагалась в Полевском. С января по март там произвели более 27,5 килограммов запрещенных веществ Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге 34-летнего местного жителя будут судить за производство и попытку сбыта 27 килограммов наркотиков. Следователи считают, что в декабре 2021 года неизвестный решил заработать на продаже запрещенных веществ.

Злоумышленник создал сайт, который использовал в качестве интернет-магазина по продаже наркотиков.

- Формируя структуру организованной группы, в январе 2022 года организатор подыскал и вовлек в состав созданной им преступной группы в качестве «химика» проживающего на территории Екатеринбурга обвиняемого, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Нарколаборатория располагалась в Полевском. С января по март там произвели более 27,5 килограммов запрещенных веществ.

- Однако довести до конца свой преступный умысел обвиняемый не смог, поскольку был задержан сотрудниками правоохранительных органов. Уголовное дело направлено в Свердловский областной суд для рассмотрения по существу. – добавили в ведомстве.