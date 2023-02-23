Дмитрий Лошагин переезжает в Москву вместе с новой возлюбленной

Лошагин находится в отношениях с Никой Петраковой. Фото: Ника Петракова во "Вконтакте" Фото: Алексей БУЛАТОВ

Скандально известный фотограф из Екатеринбурга Дмитрий Лошагин планирует навсегда перебраться в Москву. Сейчас Дмитрий только готовится к переезду в столицу страны, уточняет его помощница.

- С ним заключила контракт спортивная компания Ray. Поэтому сейчас Дмитрий готовится к переезду и на данный момент находится в Москве, - уточнила «КП-Екатеринбург» представительница фотографа.

Кроме того, сейчас Лошагин находится в отношениях. Его новой возлюбленной стала дочь директора конкурса «Мисс Екатеринбург» Светланы Петраковой. В Москву знаменитый фотограф планирует уехать вместе со своей избранницей Никой Петраковой, рассказывает помощница Дмитрия.

Дмитрий вышел на свободу в августе 2022 года Фото: Алексей БУЛАТОВ

Напомним, в августе 2013 года фотографа обвинили в жестокой расправе с женой-моделью Юлией Прокопьевой. Изуродованное тело девушки нашли в лесу под Первоуральском. Причиной конфликта, как позже выяснилось, стала ревность.

В итоге, в конце 2015-го суд приговорил Лошагина к девяти годам и 10 месяцам заключения в колонии строгого режима. Однако ровно спустя девять после страшного убийства модели Юлии Прокопьевой Дмитрий вышел на свободу. Это случилось 23 августа 2022 года, его освободили по УДО. Свою вину известный фотограф так и не признал.

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