«Выдавали себя за рыбаков»: троих тагильчан задержали на территории Башкирии с 32 килограммами наркотиков

Примечательно, что курьеры выдавали себя за рыбаков-любителей Фото: Алексей БУЛАТОВ

Троих жителей Нижнего Тагила поймали на территории Башкортостана с крупной партией наркотиков. В полиции предполагают, что злоумышленники делали закладки на территории всей России. На момент задержания у них изъяли 32 килограмма «запрещенки».

Примечательно, что курьеры выдавали себя за рыбаков-любителей, которые путешествуют по стране. Они всегда возили с собой удочки, снасти и свежую рыбу.

- На трассе в Иглинском районе оперативники задержали злоумышленников с огромной партией незаконного товара. В багажнике на крыше автомобиля обнаружено свыше 24 килограммов наркотических средств: марихуана, мефедрон, гашиш и даже кокаин, - уточнили в МВД по республике Башкортостан.

На момент задержания у них изъяли 32 килограмма «запрещенки» Фото: Алексей БУЛАТОВ

Во время работы с задержанными полицейские обнаружили еще несколько тайников на восемь килограммов запрещенных веществ.

- Наркобизнес оказался семейным. Задержанные 26 и 46-летние мужчины оказались отцом и сыном, а 43-летний житель Нижнего Тагила - другом семьи. Сейчас злоумышленники заключены под стражу, - добавили в ведомстве.

Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, совершенные в особо крупном размере».

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