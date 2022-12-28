В Нижнем Тагиле полицейские поймали 19-летнего мигранта с крупной партией наркотиков

Фото: МУ МВД "Нижнетагильское"

В Нижнем Тагиле полицейские поймали 19-летнего мигранта, у которого нашли крупную партию наркотиков. Силовики обратили внимание на подозрительного молодого человека, который что-то искал в сугробе. Он был так увлечен поисками, что не сразу заметил стражей порядка.

При досмотре у него в куртке нашли сверток, обмотанный красной изолентой. Внутри полицейские насчитали 101 пакетик с героином.

- По всей видимости, парень не очень-то утруждал себя поиском достойной занятости, решив пойти по криминальному пути, устроившись работать курьером по распространению наркотиков. Как выяснилось, на Средний Урал он прилетел неделю назад, - отметил руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Дома у него обнаружили еще десятки аналогичных свертков: всего больше 50 граммов. В полиции возбуждено уголовное дело по фактам покушения на сбыт наркотических средств в значительном размере.

- Подозреваемый заключен под стражу. В соответствии с законодательством за совершенные им деяния предусмотрено суровое наказание до 20 лет лишения свободы, - добавил полковник Горелых.