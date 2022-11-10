Жителям Екатеринбурга показали, как будет выглядеть Ледовый городок 2023

Праздничная ель в этом году будет настоящая Фото: администрация Екатеринбурга

В Екатеринбурге продолжают готовиться к Новому году. Мэр Алексей Орлов сегодня, 10 ноября, опубликовал у себя на странице в Телеграмм видеопрезентацию Ледового города, который будет построен на площади 1905 года.

- Готовимся к приближающимся праздникам, до них остается всего полтора месяца, - сказал глава Екатеринбурга Алексей Орлов. - Безусловно, программа мероприятий будет скорректирована. Однако Новый год — это прежде всего семейный праздник, которого очень ждут дети. Нельзя лишать их зимнего чуда! Особенно — детей тех, кто выполняет сейчас свой воинский долг.

В Ледовом городке оборудуют такие селфи-зоны Фото: администрация Екатеринбурга

Темой Ледового городка в этом году будет 300-летие Екатеринбурга. Согласно презентации, отражено это будет не только в цифре «300», которая повторяется в декоре, но и во внешнем виде центральной ледяной постройки. Она сделана в виде деревянной крепости, которая изначально была построена на реке Исеть в том месте, где сейчас стоит Плотинка. Украшать ее будет большая светящаяся юбилейная надпись «Екатеринбург 1723 - 2023»

В центре ледовой крепости будет площадка для детских горок

- В углах крепости на специальных площадках расположились селфи-зоны, - объясняется в ролике. - Вокруг крепости, как земляной вал, по всему периметру находится ледяной лабиринт. А внутри крепости будут детские горки. Рядом с комплексом расположится горка-чашка Лесное озеро.

Ледовый городок сделают в виде деревянной крепости, которую в 1723 году построили на Исети Фото: администрация Екатеринбурга

Украшать Ледовый городок будут также ледяные елки, зайцы и медведи. Большую горку выполнят в виде кричного молота – старинной заводской машины, которую сейчас можно увидеть на Плотинке.

Украшать городок будут ледяные елочки и зайчики Фото: администрация Екатеринбурга

Пройдет на его территории и фестиваль ледяной скульптуры. Художники вырежут изо льда героев сказок Бажова и Мамина-Сибиряка. На территории городка развернется праздничная ярмарка. А ель будет живой. Начнут строить городок 14 ноября. В этом году из бюджета Екатеринбурга на него выделили 26,2 миллиона рублей.

Строить городок начнут 14 ноября Фото: администрация Екатеринбурга

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