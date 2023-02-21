Дворец планируют сдать уже в марте
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Екатеринбурге заканчивается подготовка к Международному фестивалю университетского спорта. Эти соревнования раньше были известны, как «Универсиада-2023». Так, уже в марте будет готов к использованию Дворец водных видов спорта. Об этом сегодня, 21 февраля, рассказали в компании, возводящей объект. Всего здесь будет работать три взрослых бассейна и один детский.
Дворец водных видов спорта
Фото: Алексей БУЛАТОВ
- В марте у нас намечено получение акта ввода объекта в эксплуатацию, - прокомментировал заместитель генерального директора по проекту «Синары-Девелопмент» Данил Значков. - Прыжковая чаша представляет собою бассейн 25 на 25 метров. Здесь десять вышек. Все уже полностью оснащены. После завершающих мероприятий в течение пяти дней бассейн будет полностью заполнен и начнется его финальная очистка. К моменту сдачи объекта все четыре бассейна будут полностью готовы к эксплуатации.
Помещение с системой очистки воды в бассейнах
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Помимо бассейна для прыжков в воду, есть демонстрационный размером 52,5 на 25 метров и глубиной до 3 метров. Также во Дворце есть тренировочный бассейн тех же размеров. Четвертый бассейн - детский - в глубину достигает 0,9 метров. Его размер 22 на 6 метров.
Застройщики отметили, что в начале строительства многие материалы поставлялись из зарубежных стран. Но в 2022 году из-за ухода ряда иностранных компаний с российского рынка, возникли временные сложности с поставками.
Бассейн для прыжков в воду размером 25 на 25 метров
Фото: Алексей БУЛАТОВ
- Чтобы выдержать уровень данного объекта для последующей сертификации, как международного, требовалось оборудование, которое нередко создавалось в зарубежных странах. Все эти вопросы в итоге были решены, - отметил Данил Значков. - Мы на сегодня соответствуем всем критериям для будущей международной сертификации.
Тренажерный зал
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Сегодня строители провели экскурсию по Дворцу для восьмикратного олимпийского чемпиона по прыжкам в воду Дмитрия Саутина и для главного тренера российской сборной по прыжкам в воду Светланы Моисеевой.
Детский бассейн
Фото: Алексей БУЛАТОВ
- У нас в стране сейчас много бассейнов строится. Это радует. Но бассейна такого масштаба, такого уровня у нас пока не было, - прокомментировала Светлана Моисеева. - Лучший бассейн был в Казани, где проводились и Универсиада, и Чемпионат мира, и Чемпионат Европы среди юниоров. Этот бассейн и объемнее, и современнее, и более подходит по всем международным стандартам. Я думаю, здесь можно проводить соревнования любого уровня – чемпионат мира Европы и Олимпийские игры, если потребуется.
Бассейны уже почти заполнены водой
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Строители отмечают, что Дворец готов на 98%. Уже во второй половине июня здесь пройдет Чемпионат по прыжкам в воду. Опробовать бассейны во Дворце водных видов спорта смогут не только профессиональные спортсмены, но и рядовые граждане, заплатив деньги за вход.
Коридоры Дворца водных видов спорта украшены интересной системой освещения
Фото: Алексей БУЛАТОВ
- Семейный формат здесь реализован в полном объеме, - говорит Данил Значков. – Здесь одних саун восемь. Есть пищевые точки.
Правда, стоимость посещения бассейна пока не определена.
Сдать объект в эксплуатацию планируют уже в марте
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Зеркала в душевой комнате украшены подсветкой
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Во Дворце есть не только бассейны, но и помещения для тренировок
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Чаша с поролоновыми кубиками для отработки прыжков
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Во Дворце будет восемь саун
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Посещать бассейны смогут не только спортсмены, но и рядовые граждане
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Зона общепита
Фото: Алексей БУЛАТОВ